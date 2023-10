Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen segura Hamilton e vence após largar em 6º lugar

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Tricampeão da RBR se tornou o primeiro a vencer em Austin largando fora da primeira fila. (Foto: Getty Images)

Pelo terceiro ano seguido, Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Mas assim como em 2021 e 2022, foi o holandês da RBR quem levou a melhor no Circuito de Austin, vencendo a prova nesse domingo (22) após largar da sexta colocação e ainda segurar o rival nas últimas voltas. Seu terceiro triunfo consecutivo na pista teve, ainda, Lando Norris em terceiro lugar; o britânico chegou a liderar a disputa após passar o pole position Charles Leclerc na largada.

Verstappen é o primeiro piloto a vencer em Austin largando fora da primeira fila desde que a pista estreou na F1, em 2012. Para seu 50º triunfo da carreira, contou com a antecipação de seu pit stop para chegar à vice-liderança; no braço, ultrapassou o então líder Norris e teve que conter a aproximação de Hamilton nos seis giros finais para tentar brigar pela vitória.

Depois de perder uma posição na largada, Hamilton se recuperou e chegou a liderar em dois momentos. No entanto, foi prejudicado por um pit stop de quase 4s na 21ª volta. Para voltar à briga, executou boas manobras sobre Leclerc e, já nos instantes finais, sobre Norris, assumindo a vice-liderança.

Nas últimas seis voltas, ele descontou pelo menos 3s5 da desvantagem de 5s que tinha para Verstappen, cerca de meio segundo a cada giro. Pressionado, Max conseguiu receber a bandeirada na frente – superando, ainda, um pit stop abaixo dos padrões de sua equipe na 36º volta.

Com o triunfo, Verstappen vai a 466 pontos na classificação. Mas a briga se concentra, agora, abaixo dele: o vice-líder Sergio Pérez vê Hamilton, que tinha 27 pontos de diferença, reduzir sua desvantagem na terceira colocação para 19 pontos. No Mundial de construtores, a já hexacampeã RBR soma 704 pontos contra 358 da vice-líder Mercedes.

A F1 retorna já no próximo fim de semana em 29 de outubro com o GP do México, 19ª etapa de 22 desta temporada. Depois, desembarca no Brasil para o GP de São Paulo em 5 de novembro. Veja calendário; restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

Verstappen conquistou, ainda, sua 15ª vitória da temporada. Hamilton, por sua vez, faturou o sexto pódio de 2023, assim como Norris – que engatou uma sequência de quatro GPs entre os três primeiros desde que foi segundo no GP de Singapura.

Na lista de abandonos, estão Fernando Alonso (problema no assoalho), Oscar Piastri (superaquecimento) e Esteban Ocon (problema nos freios). Além disso, Alexander Albon foi punido com 5s por infringir os limites de pista.

