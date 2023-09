Fórmula 1 Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1; Norris e Piastri vão ao pódio

24 de setembro de 2023

Esta é a 47ª vitória de Verstappen na carreira, e a 13ª na temporada 2023. (Foto: Reprodução)

Max Verstappen venceu o GP do Japão de Fórmula 1 nesse domingo (24) e aumentou sua coleção de troféus no pódio. O piloto holandês largou da primeira posição no Circuito de Suzuka e, ao fim da disputa, consagrou a Red Bull como hexacampeã do Mundial de Construtores da F-1. Esta é a 47ª vitória de Verstappen na carreira, e a 13ª na temporada 2023.

Na festa da premiação, Verstappen teve a companhia de Lando Norris, que repetiu o segundo lugar de Cingapura, semana passada, e de Oscar Piastri, que chegou no top 3 pela primeira vez na carreira, ambos pilotos da McLaren.

Verstappen dominou a corrida sem enfrentar ameaças, uma semana depois de ter um desempenho abaixo do esperado em Marina Bay. Segundo ele, foi um fim de semana “inacreditável”. “O carro estava trabalhando bem em todos os compostos. O mais importante era vencer os Construtores, então, bom trabalho a todos na fábrica. Estamos tendo um ano incrível”, destacou.

Norris, por sua vez, disse que não poderia pedir mais do que conseguiu. “Minha largada foi muito boa, quase alcancei o Max, mas ele estava longe na curva 2. Não ficamos próximos a ele, mas também não estávamos a quilômetros de distância. Estou muito orgulhoso da equipe e dos passos que estamos dando”, celebrou.

Estreante no pódio, Piastri lamentou não ter feito a corrida como gostaria, mas suficiente para conseguir um troféu. “É muito especial, definitivamente. Vou lembrar por um bom tempo. Não posso agradecer à equipe o suficiente por essa oportunidade”, comemorou o piloto australiano.

Confusão na largada

A corrida começou conturbada logo na largada. Piastri e Norris tentaram pressionar Verstappen por ambos os lados, mas não conseguiram se aproximar o suficiente para ameaçar o piloto holandês. Charles Leclerc, que estava em quarto, teve uma saída mais lenta, enquanto Carlos Sainz ultrapassou Sergio Pérez.

O espanhol da Ferrari subiu do sexto para o quinto lugar, enquanto o mexicano da Red Bull caiu do quinto para o sétimo posto e teve um contato com Lewis Hamilton, que estava originalmente em oitavo. Na parte de trás do grid, houve um incidente na curva 1 envolvendo Valtteri Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon e Guanyu Zhou, levando à entrada do safety car. A vitória de a Max pontos preciosos para se tornar tricampeão mundial, como foram Ayton Senna e Nelson Piquet.

Confira a classificação final do GP da do Japão:

– 1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull);

– 2º – Lando Norris (ING/McLaren);

– 3º – Oscar Piastri (AUS/McLaren);

– 4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari);

– 5º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes);

– 6º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari);

– 7º – George Russell (ING/Mercedes);

– 8º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin);

– 9º – Esteban Ocon (FRA/Alpine);

– 10º – Pierre Gasly (FRA/Alpine);

– 11º – Liam Lawson (NZL/AlphaTauri);

– 12º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri);

– 13º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo);

– 14º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas);

– 15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas).

Não completaram a prova:

– Alexander Albon (TAI/Williams);

– Logan Sargeant (EUA/Williams);

– Lance Stroll (CAN/Aston Martin);

– Sergio Pérez (MEX/Red Bull);

– Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

