Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen vence GP da Bélgica com tranquilidade e chega a 10 vitórias no ano; Hamilton faz a volta mais rápida

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

O holandês Max Verstappen continua fazendo história na Fórmula 1. (Foto: Reprodução)

O holandês Max Verstappen continua fazendo história na Fórmula 1. Nesse domingo (30), o piloto conseguiu sua oitava vitória seguida e a sua décima no ano ao vencer o GP da Bélgica, em uma das pistas mais desafiadoras da competição.

Contudo, desta vez a volta mais rápida não foi para piloto da Red Bull. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, na última volta, superou o holândes e completou o lap em 1min47s305.

O piloto conseguiu superar a punição da perda de cinco posições no grid por ter trocado a caixa de câmbio de seu carro. Verstappen largou na sexta posição, mas foi capaz de pular para a primeira posição com rápidas ultrapassagens e se manteve na liderança praticamente toda a corrida, vencendo a prova tranquilamente.

A vitória do holandês também foi ótima para a escuderia austríaca, que segue com as boas marcas nesta temporada. Com o resultado, a Red Bull chegou a 13 vitórias consecutivas.

Logo no início da prova, subiu a dupla bandeira amarela. Oscar Piastri (McLaren) foi tocado por Carlos Sainz (Ferrari) em uma das primeiras curvas do GP da Bélgica e abandonou a corrida com menos de cinco voltas.

Na 23ª volta do GP da Bélgica, houve mais um abandono. Carlos Sainz, da Ferrari, que esteve envolvido no incidente que fez com que Piastri abandonasse a corrida, também deixou a prova.

Outro grande destaque da corrida, além de Max Verstappen, foi Alexander Albon. O piloto britânico começou na 15ª posição, foi ultrapassado diversas vezes e chegou a ficar em 17ª. No entanto, no final da prova, conseguiu se recuperar e terminou em 14º.

Confira a classificação final do GP da Bélgica desse domingo:

– 1º – Max Verstappen (Red Bull);

– 2º – Sergio Pérez (Red Bull);

– 3º – Charles Leclerc (Ferrari);

– 4º – Lewis Hamilton (Mercedes);

– 5º – Fernando Alonso (Aston Martin);

– 6º – George Russell (Mercedes);

– 7º – Lando Norris (McLaren);

– 8º – Esteban Ocon (Alpine);

– 9º – Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri);

– 10º – Yuki Tsunoda (AlphaTauri);

– 11º – Pierre Gasly (Alpine);

– 12º – Valtteri Bottas (Alfa Romeo);

– 13º – Guanyu Zhou (Alfa Romeo);

– 14º – Alexander Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Haas);

– 15º – Kevin Magnussen (Haas);

– 16º – Daniel Ricciardo (AlphaTauri);

– 17º – Logan Sargeant (Williams);

– 18º – Nico Hulkenberg (Haas);

– *Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari) abandonaram a prova.

As informações são da Gazeta Esportiva.

2023-07-30