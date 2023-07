Fórmula 1 Lewis Hamilton admite falta de ritmo no GP da Hungria de Fórmula 1 e volta a reclamar de carro

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

"O carro nesse fim de semana não foi bem, estava ruim e não sabemos o motivo", disse o britânico. (Foto: Getty Images)

A pole position no Grande Prêmio da Hungria criou uma enorme expectativa do que Lewis Hamilton poderia render na corrida desse domingo (23). O britânico, no entanto, saiu de primeiro para o quarto lugar logo na primeira volta e não conseguiu fazer páreo a Red Bull. Sua Mercedes ainda o fez ficar atrás de Lando Norris, da McLaren.

“A largada não foi das piores, mas Max pulou melhor. Eu estava um pouco sem aderência e então ele me empurrou um pouco para fora e a McLaren me passou. A partir de então eu simplesmente não tinha mais ritmo”, disse Hamilton.

O britânico voltou a criticar o carro desenvolvido pelo Mercedes, diferente dos elogios que fez após a exibição do último sábado. Hamilton afirmou não saber o que está prejudicando o ritmo de corrida da escuderia alemã.

“Temos muito trabalho a fazer para alcançar a Red Bull. O carro nesse fim de semana não foi bem, estava ruim e não sabemos o motivo. Temos uma asa maior que a Red Bull, mas eles tendem a ter mais downforce”, afirmou.

Hamilton terminou em quarto lugar na Hungria. Ele estará de volta no próximo final de semana, no GP da Bélgica.

O vínculo de Lewis Hamilton com a Mercedes se encerra no fim de 2023 e as duas partes ainda não chegaram em um acordo para estender a parceria. Recentemente Toto Wolff, chefe da equipe, disse que o impasse na renovação não tinha relação com o financeiro e afirmou que o novo contrato deveria ser assinado em breve. A confirmação se Hamilton continua ou não para 2024 deve acontecer nos próximos meses.

