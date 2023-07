Fórmula 1 Verstappen ultrapassa Hamilton na largada e vence o GP da Hungria de Fórmula 1

Bicampeão da RBR conquistou nona vitória da temporada. (Foto: Getty Images)

Largando ou não da pole position, Max Verstappen mostrou mais uma vez porque é absoluto nesta temporada. O bicampeão passou Lewis Hamilton na largada do GP da Hungria desse domingo (23) sem dificuldades e venceu sua nona corrida de 2023, tendo Lando Norris em segundo lugar pela segunda corrida consecutiva. Sergio Pérez, que largou em nono, chegou em terceiro.

O heptacampeão da Mercedes recebeu a bandeirada em quarto lugar, mantendo-se entre os cinco primeiros ao longo da corrida. Para Norris, vale seu segundo pódio da temporada, tendo chegado também em segundo no GP da Inglaterra há duas semanas.

Essa foi a 44ª vitória da carreira de Verstappen, em continuidade à sequência de sete triunfos que ele anota desde o GP de Miami. E se a McLaren pôde celebrar o pódio de Norris, Oscar Piastri perdeu outra chance após chegar a ocupar a vice-liderança da prova, foi superado pelo colega de equipe com um undercut e ultrapassado por Hamilton no fim da prova.

A F1 retorna já no próximo fim de semana em 30 de julho com o GP da Bélgica, 12ª etapa da temporada 2023.

Considerando a vitória de Verstappen no GP de Abu Dhabi de 2022, que encerrou a última temporada, a RBR agora soma 12 vitórias consecutivas na F1 e bate o recorde da McLaren anotado entre os GPs do Brasil e da Bélgica de 1988, de 11 triunfos seguidos. O time austríaco é o único a vencer em 2023.

Outro destaque foi George Russell: largando em 18º, chegou em sexto lugar. Ele entrou no top 10 com as primeiras paradas de Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas e na 17ª volta, já era sétimo. Passando Nico Hulkenberg, Tsunoda e Bottas e com as trocas de Albon e Stroll, ele descontou o prejuízo de seu próprio pit stop na metade da corrida. Por fim, passou Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Largada

Hamilton e Verstappen ficaram lado a lado e quase se tocaram na primeira curva, quando o bicampeão espalhou o carro de leve sobre o rival. Da disputa, foi o holandês da RBR quem saiu na liderança. Hamilton, por sua vez, foi superado por Norris e até Piastri, caindo para quarto; e o calouro da McLaren também passou seu colega de equipe, pulando pra vice-liderança da disputa.

Zhou despencou de quinto para 16º após um contato com Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, que acabou acertando o colega Pierre Gasly; as duas Alpines abandonaram. O revés do piloto da Alfa Romeo ajudou a Ferrari; Charles Leclerc foi de sexto para quinto e Carlos Sainz recuperou-se ainda mais, pulando do 11º para o sexto lugar. Destaque para George Russell, de 18º a 13º.

Pódio

Calçando os mesmos pneus médios que a dupla da McLaren, Verstappen já abria 2s sobre Piastri nas oito voltas iniciais, diferença que dobrou em seguida e quadruplicou na volta 17. Norris e Piastri visitaram os boxes nas voltas 18 e 19, e o britânico passou o colega de equipe logo após sair do pit lane, assumindo a quarta colocação.

Uma vez que quase todos os pilotos já haviam parado, Verstappen já tinha 22s2 de vantaem na ponta e pôde fazer sua troca de pneus tranquilo, no 24º giro, substituindo os pneus médios pelos duros. A rodada de pit stops retornou as duas Mclarens ao top 3; mas a vantagem de Max já era de 10s na volta 35 de 70.

Piastri parou uma segunda vez na volta 43, indo de terceiro para sexto, e foi seguido pelo colega no 45º giro. Entretanto, o australiano acabou levando o bote de Pérez, que havia largado em nono e conseguiu manter-se abaixo do top 3 no decorrer da prova, antecipando pit stops e aproveitando trocas dos rivais. Max parou mais uma vez na 52ª volta, sem quaisquer inteferências.

Recuperação

Encerrando uma sequência de cinco GPs fora do Q3, Pérez foi de nono para oitavo na largada e se viu em duelo com Fernando Alonso pela sétima colocação, obtendo a posição na volta 8. Ele foi o penúltimo a fazer sua troca de pneus na volta 25 e, do segundo lugar provisório, voltou em sétimo.

Logo depois, Checo passou Sainz na entrada da curva 1, subindo pra sexto e cercando o rival contra Russell – sua vítima seguinte foi o próprio piloto da Mercedes. Na metade final da disputa, ele passou a pressionar Hamilton pelo quarto lugar. Porém, visitou os boxes novamente no 43º giro, conseguindo a quarta colocação de Piastri quatro voltas depois, e indo para terceiro com o pit stop do heptacampeão.

Superado por Verstappen e as duas McLarens ainda na largada, Hamilton se manteve em quarto lugar a uma distância relativamente segura, até então, de Charles Leclerc. Porém, eram os mesmos 2s de desvantagem que ele tinha para Norris.

O heptacampeão parou na volta 17 para trocar os pneus médios pelos duros e voltou em oitavo, atrás de Russell. A troca de Pérez no giro 25 o ajudou a se recuperar, e Hamilton ainda assumiria a vice-liderança provisória após as trocas de seus rivais entre as voltas 43 e 46.

Ele, porém, caiu para quinto depois de um pit stop no 50º giro, embora tenha passado Piastri na volta 57. E apesar de ensaiar uma aproximação de Pérez nas voltas finais, o heptacampeão não teve tempo suficiente para tentar reaver o pódio.

