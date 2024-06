Esporte Fórmula 1: Verstappen vence o Grande Prêmio da Espanha

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Lando Norris ficou em segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro Foto: Clive Rose/Fórmula 1 Lando Norris ficou em segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro. (Foto: Clive Rose/Fórmula 1) Foto: Clive Rose/Fórmula 1

Palco da primeira vitória da carreira de Max Verstappen, o Grande Prêmio da Espanha recebeu novamente, neste domingo (23), o tricampeão mundial no lugar mais alto do pódio. Lando Norris ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

A prova começou com a briga pela liderança já na largada. Lando Norris, na pole position, voou para impedir a ultrapassagem de Max Verstappen, que estava em segundo. O tricampeão mundial acabou pressionado e levou as rodas até a grama, mas conseguiu se manter na corrida. Já na primeira curva, George Russell saltou do quarto lugar para assumir a ponta.

Norris ficou para trás também de Verstappen, que passou a pressionar Russell pela primeira colocação. Com a asa móvel aberta na terceira volta, o holandês da RBR superou o piloto da Mercedes para passar a ocupar a liderança.

Resultado do GP da Espanha:

1- Max Verstappen (RBR)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Carlos Sainz (Ferrari)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Sergio Pérez (RBR)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Haas)

12- Fernando Alonso (Aston Martin)

13- Guanyu Zhou (Sauber)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Daniel Ricciardo (RB)

16- Valtteri Bottas (Sauber)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Alex Albon (Williams)

19- Yuki Tsunoda (RB)

20- Logan Sargeant (Williams)

Verstappen lidera o campeonato com 219 pontos, seguido por Norris, com 150, e por Leclerc, com 148. A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, no Circuito RB Ring, no dia 30 de junho, às 10h.

