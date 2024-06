Porto Alegre Morre o empresário gaúcho Péricles Druck, fundador do Grupo Habitasul e de Jurerê Internacional

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Entre os empreendimentos imobiliários de maior sucesso do empresário, está o bairro de luxo Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC) Foto: Reprodução/Redes sociais Entre os empreendimentos imobiliários de maior sucesso do empresário, está o bairro de luxo Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC). (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Morreu neste domingo (23), aos 83 anos, o empresário gaúcho Péricles de Freitas Druck, fundador do Grupo Habitasul. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para tratar um câncer no pâncreas.

Formado em Direito, Druck fundou a empresa em 1967, na Capital gaúcha. Entre os seus empreendimentos imobiliários de maior sucesso, está o bairro de luxo Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), e o Hotel Laje de Pedra, em Canela, na Serra Gaúcha. Ele também adquiriu a empresa Celulose Irani.

“Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso fundador, Péricles de Freitas Druck, ocorrido neste domingo, dia 23 de junho de 2024, em Porto Alegre, onde se encontrava hospitalizado para tratamento de saúde. Neste momento difícil, nossos diretores e membros do Conselho de Administração manifestam a todos seus profundos sentimentos, extensivos à família e aos amigos. Reafirmam, também, o reconhecimento ao exemplo de liderança, empreendedorismo e ao seu compromisso e dedicação ao legado que construiu em mais de cinco décadas de atuação como empresário que sempre buscou promover e incentivar o desenvolvimento comunitário e social. O legado de Péricles de Freitas Druck transcende o âmbito do Grupo Habitasul e continuará servindo de inspiração para nós e para todos que empreendem no Brasil”, afirmou o Grupo Habitasul em nota.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, lamentou a morte do empresário. “Recebo com tristeza a informação do falecimento do empresário gaúcho Péricles Druck. Ele é fundador do Grupo Habitasul, que era proprietário do prédio onde agora é o Centro Administrativo Municipal da prefeitura. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento difícil.”

O governador do RS, Eduardo Leite, também prestou solidariedade aos familiares do empresário. “Com pesar, recebi a notícia do falecimento de Péricles de Freitas Druck. Péricles foi um empreendedor gaúcho visionário que deixou marcas profundas no desenvolvimento urbano do Rio Grande e do Brasil. Meus sinceros sentimentos e meu abraço à sua família e aos seus amigos”, escreveu Leite nas redes sociais.

A prefeitura de Florianópolis declarou luto oficial de três dias. “Péricles fundou importantes comunidades planejadas na cidade, contribuindo para o desenvolvimento urbano da região”, diz nota divulgada pelo Executivo municipal.

O velório inicia às 8h desta segunda (24) no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

