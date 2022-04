Porto Alegre Forte chuva causa transtornos e quedas de árvores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Árvore caída sobre a via na Rua Comendador Creidy x Av. João Wallig causou bloqueio parcial da via Foto: EPTC/Twitter Árvore caída sobre a via na Rua Comendador Creidy x Av. João Wallig, causou bloqueio parcial da via. (Foto: EPTC/Twitter) Foto: EPTC/Twitter

A forte chuva registrada desde o final da manhã desta quinta-feira (28), em Porto Alegre, provoca transtornos. Árvores e galhos caíram em diferentes ruas da Capital. Há registros em ao menos cinco locais — três deles com bloqueio total.

Na Rua Mariano de Matos, perto da Rua José de Alencar, há bloqueio total. A árvore caída atingiu a fiação e a EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação), o Corpo de Bombeiros e a CEEE seguem atendendo a ocorrência no começo da tarde desta quinta.

Na Avenida José Bonifácio, no bairro Farroupilha, há bloqueio total nas proximidades da Rua Vieira de Castro, no sentido de quem vai da Avenida Osvaldo Aranha à João Pessoa. Uma árvore de grande porte caiu sobre a via.

Conforme a EPTC, há ainda bloqueio total na Rua General Gomes Carneiro, próximo à Rua Coronel Neves, no bairro Medianeira. No ponto, também houve queda de árvore.

Conforme a EPTC, há ainda pontos com bloqueios parciais. Um deles é na Rua Comendador Creidy com a Avenida João Wallig. Já na Travessa Miranda e Castro, um galho grande de uma árvore caiu na via, próximo à Rua Ramiro Barcelos, e está sobre as vagas de estacionamento. Um carro chegou a ser parcialmente atingido, mas sem nenhum dano significativo.

Também há registro de fios energizados na Rua Orlando Silva, no bairro Alto Petrópolis. A calçada está bloqueada para circulação de pedestres.

A EPTC reforça que o registro de ocorrências deve ser feito, preferencialmente, pelo número 3289-4200. Os números 156 e 118 registram instabilidade no momento.

