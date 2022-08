Tecnologia Fortnite cross-play: saiba como jogar com amigos de diferentes plataformas

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fortnite é um dos poucos jogos do mercado que oferecem cross-play. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogar Fortnite já é divertido por si só, mas jogar com os amigos é mais divertido ainda. O melhor de tudo é que o battle royale da Epic Games tem suporte a cross-play, ou seja, você pode jogar com amigos de outras plataformas. Por exemplo: você, com um PlayStation, pode aproveitar o mesmo game com amigos que tenham Xbox ou Nintendo Switch. A seguir, aprenda a jogar Fortnite com amigos de diferentes plataformas.

Como ativar o cross-play em Fortnite

O Fortnite já vem com cross-play ativado, ou seja, os outros jogadores que chegam aleatoriamente ao battle royale podem estar jogando em qualquer plataforma.

No entanto, você pode configurar isso manualmente seguindo estes passos no seu console: Abra as configurações do Fortnite; No menu lateral que irá aparecer, vá até o Menu, representado por um ícone de engrenagem e três linhas horizontais; Aperte em Configurações; No menu superior, vá até Conta e Privacidade – a última opção da lista; Procure pela opção Permitir Partidas Entre Diferentes Plataformas.

Como adicionar amigos de diferentes plataformas no Fortnite

Para adicionar amigos de outras plataformas, você precisa saber o ID da Epic Games deles. Todo jogador de Fortnite tem um ID da Epic Games, já que é uma forma de identificação da própria criadora do game. Este nome é o mesmo que você utiliza para fazer compras na Epic Games Store, por exemplo. Fique atento: não estamos falando da sua ID do PlayStation ou do Xbox – são identificações diferentes.

Para saber a sua ID da Epic Games, basta fazer o seguinte: Aperte o botão de Configurações; No menu lateral que irá aparecer, vá até o seu ícone de perfil; Anote o nome que aparece ao lado do logo da Epic Games.

Já sabe o ID da Epic Games do seu amigo? Basta descer até a opção Adicionar Amigos, representada por um bonequinho e um símbolo de “+”. Digite o ID da Epic Games dele no campo de busca, localize-o e convide-o para ser seu amigo.

Assim que ele aceitar seu convite, o nome dele aparecerá na sua lista de amigos. Depois, é só convidá-lo para seu grupo e jogar junto!

Fortnite é um jogo online gratuito e está disponível nos consoles PlayStation, Xbox, Switch e PC, além de celulares Android e iOS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia