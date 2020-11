Porto Alegre José Fortunati renuncia à disputa pela prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

A decisão foi anunciada em pronunciamento, transmitido pelas redes sociais do PTB Foto: Reprodução/Facebook A decisão foi anunciada em pronunciamento, transmitido pelas redes sociais do PTB. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

“Me dói no fundo do coração, mas não vamos seguir nessa caminhada”, disse José Fortunati que renunciou a disputa pela prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2020.

Emocionado, o ex-prefeito fez agradecimentos às equipes e aos eleitores durante um pronunciamento na manhã desta quarta-feira (11) nas redes sociais do PTB. O primeiro turno ocorre no próximo domingo (15).

Na segunda-feira (09), o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) decidiu, por seis votos a zero, indeferir a candidatura de André Cecchini (Patriota), que concorria a vice na coligação de Fortunati. Com a decisão, e não havendo prazo para substituição do vice, a chapa toda fica sub judice, com risco de ter os votos recebidos anulados posteriormente.

A decisão do TRE foi tomada após recurso do candidato a vereador Luiz Armando de Oliveira, do PRTB, partido que integra a coligação de Sebastião Melo (MDB). Oliveira alegou que Cecchini não estava filiado ao Patriota no prazo legal para concorrer, de seis meses antes da eleição.

