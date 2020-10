Acontece Fórum debate crescimento econômico no Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sétimo Seminário Competitividade pelo Rio Grande, Juntos Para Recomeçar aconteceu ontem (01) à tarde. O evento virtual desta quinta (01) discutiu a retomada do crescimento econômico gaúcho na região Noroeste e nas Missões, após a pandemia do novo coronavírus. Os convidados falaram o que pode prejudicar e atrasar o crescimento econômico.

“Rodovias, tem municípios aí que se quer tem acesso asfáltico e aeroporto. Para a nossa Santa Rosa estamos brigando, temos um projeto praticamente pronto para solicitar a ampliação do nosso aeroporto”, comentou o prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini.

Para alguns debatedores, o que levantará a economia do estado gaúcho será a produção de proteína animal para exportação. “Nós temos vocação no Rio Grande para fazer proteína, despachar essa proteína via um porto maravilhoso que nós temos no sul do estado. Nós temos que interconectar este porto com a nossa estrutura de produção para que a gente possa voltar a crescer, a investir, e aí ter o aeroporto que o prefeito Vicini está pedindo”, explicou o presidente da John Deere, Paulo Herrmann.

O evento também teve participação de representantes das duas regiões nas áreas de agropecuária, indústrias de alimentos e educação. O último seminário será na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, e vai abranger a região Norte e Campos de Cima da Serra.

A Rede Pampa, através da TV Pampa, da Rádio Liberdade, do Jornal O Sul e do Portal O Sul fazem eco aos Fóruns “Juntos para Recomeçar – Assembleia pelo Rio Grande” promovidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Projeto Rede Pampa e Assembleia Legislativa pela recuperação econômica do Rio Grande.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece