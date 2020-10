Acontece Jordan Belfort, autor de “O Lobo de Wall Street”, encerra o congresso virtual Cognition

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Na foto, o autor de “O Lobo de Wall Street”, Jordan Belfort. (Foto: Divulgação/ Arquivo Redes sociais)

O congresso virtual Cognition vai encerrar nesta próxima sexta-feira (02), com o painel do autor de “O Lobo de Wall Street”, Jordan Belfort. O evento on-line, promovido pela universidade gaúcha Unisinos, já contou com a participação do Nobel de Economia Paul Krugman, a economista Zeina Latif e o palestrante sobre inovação e escritor Marcos Piangers, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do criador do projeto “O Primo Rico”, Thiago Nigro.

Desde o início do evento, vem sido debatidas formas de se reinventar no cenário de pandemia do novo coronavírus e como as economias brasileira e americana têm reagido a ela, entre outros temas. O congresso é transmitido on-line gratuitamente até amanhã (02). “Reunimos grandes nomes para uma imersão em conhecimentos nas áreas de Investimentos e Finanças, Marketing e Vendas, Gestão e Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, Coaching e Comportamento. Esse encontro marca o lançamento de quatro novos MBAs da Unisinos Online, com esses palestrantes. O Cognition é uma amostra do que vem por aí”, conta o diretor da Unidade Acadêmica de Educação Online, Vinícius Costa de Souza.

Confira a programação:

Quinta – 01/10

9h – João Appolinário, CEO Polishop – Liderança, Empreendedorismo e Sucesso

17h – Rachel Maia, Ex-CEO Lacoste e Pandora – De executivo a empreendedor: caminhos para a transição de carreira

19h – Conrado Adolpho, especialista em marketing e empresário – Os 8 P’s do Marketing Digital

21h – Neil Patel, Guru do Marketing Digital mundial – Growth marketing

Sexta – 02/10

9h – Camila Farani, empreendedora e investidora Shark Tank – Startup: criar, inovar, crescer e captar

17h – Piero Motta, publicitário – Publicidade capaz de mudar padrões de comportamento

19h – William Kamkwamba, inventor e engenheiro – Inovação em cenário de extrema dificuldade: O Menino que Descobriu o Vento

21h – Jordan Belfort, autor de “O Lobo de Wall Street” – Persuasão em linha reta

Cognition

Para assistir ou rever os painéis dos 18 palestrantes do congresso virtual Cognition, os interessados devem acessar o site, clicando aqui. Ao final do evento, com, no mínimo, 12 palestras assistidas, o aluno receberá a certificação oficial de participação da Unisinos. O Cognition é apresentado pela jornalista Mari Palma, premiada com o Troféu Mulher Imprensa em 2017 e atual apresentadora do CNN Tonight, no canal CNN Brasil.

