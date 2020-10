Acontece Engenheira Nanci Walter é eleita a primeira mulher presidente do CREA-RS

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Nanci Walter é engenheira ambiental Foto: Divulgação Nanci Walter é engenheira ambiental. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia de todo o Rio Grande do Sul participaram das eleições gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Com um total de 3.525 votantes, a engenheira ambiental Nanci Walter foi eleita a nova presidente do CREA-RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS). Ela é a primeira mulher eleita para o cargo em 86 anos de história da entidade. Será também a primeira vez que uma profissional dessa área da engenharia assumirá o posto no País. O pleito foi realizado no dia 1º de outubro.

Para presidente do Confea (Conselho Federal), o mais votado no Rio Grande do Sul, com 1.314 votos, foi o engenheiro civil Joel Krüger, atual presidente do Confea. Também foi eleita conselheira federal – modalidade agronomia a engenheira agrônoma Andréa Brondani da Rocha. O engenheiro agrônomo Luiz Claudio Ziulkoski foi eleito suplente, com 1.771 votos.

Para diretor-geral da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-RS, foi eleito o geólogo e engenheiro de segurança do trabalho Pablo Souto Palma, com 1.585 votos. Para diretor administrativo da Mútua, foi escolhido o engenheiro civil Gilmar Piovesan, com 2.983 votos.

