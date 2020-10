Acontece Grupo Fouet oferece Kit Mini Chef para o Dia da Crianças

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As encomendas podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 09 de outubro. (Foto: Divulgação/ Camila Seraceni)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para garantir a diversão das crianças no dia 12 de outubro, o Grupo Fouet criou o Kit Mini Chef, uma caixa com preparos interativos para que os mini chefs finalizem as receitas de acordo com a sua criatividade.

Os alimentos já chegam pré-prontos para montar e decorar. Entre as opções salgadas estão o Mini Hambúrguer e Mini Pizza, com os ingredientes para o preparo ao gosto dos baixinhos, e um Mini Cachorrinho assado para aquecer.

Já a seleção de doces como Cupcake de Baunilha, Brownie e Brigadeiro, podem ser finalizados de acordo com a criatividade deles com confeitos diversos e coloridos, balas, cremes de doce de leite, brigadeiro e avelã.

Os interessados podem fazer as encomendas até a próxima sexta-feira (09), às 20h pelos contatos (51) 99251-9721, (51) 99152-8600 e (51) 98023-4364. As entregas serão realizadas no dia 12 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece