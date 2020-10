Acontece Seminário vai debater e apresentar propostas para políticas públicas voltadas aos pequenos negócios

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O evento virtual vai ocorrer entre os dias 13 e 23 de outubro. (Foto: Divulgação)

O Sebrae vai promover o I Seminário de Políticas Públicas e Pequenos Negócios, a partir da próxima semana, entre os dias 13 e 23 de outubro. O evento será realizado de forma totalmente on-line e debaterá os principais problemas identificados nas políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas, bem como propor soluções para sua superação.

O seminário é direcionado a técnicos, líderes e gestores públicos e vai reunir as principais instituições brasileiras ligadas a esses temas. Ao longo dos 9 dias do encontro, os participantes vão debater sobre: acesso a crédito, programa Brasil Mais Simples (desburocratização), promoção da competitividade, reforma tributária, direitos difusos e acesso à Justiça.

Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, a construção das políticas públicas focadas nos pequenos negócios tem crescido nos últimos anos. A quantidade de atores, instituições e pesquisadores envolvidos nesse debate tem demonstrado que, cada vez mais, o país tem priorizado o segmento dos pequenos negócios na sua agenda de desenvolvimento.“É fundamental abrir um espaço que seja entendido como um processo de construção e reflexão permanente, com os principais atores do país. Precisamos elencar os desafios a serem enfrentados para propor soluções eficientes ao poder público”, disse Melles.

São 19 palestras já confirmadas, dentre elas:

Financiamento e Acesso ao Crédito;

Medidas de Simplificação para Abertura de Empresas no Brasil;

Simplificação Tributária: Nota Fiscal Fácil, Compras Governamentais – Uso do Poder de Compra do Estado como Fator Indutor do Desenvolvimento Econômico Sustentável; dentre outras.

Para realizar a sua inscrição, clique aqui. O encontro virtual começa no dia 13 de outubro, às 8h. Acompanhe a programação no site.

