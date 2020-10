Acontece Indústria de laticínios gaúcha lança Kefir sem açúcar e sem lactose

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Inicialmente, o Kefir Sans Souci será lançado em dois sabores: Natural e Baunilha. (Foto: Divulgação/ Alessandro Quevedo)

A Sans Souci, uma das marcas de iogurte mais tradicionais do Estado, com sede em Eldorado do Sul, lançou uma novidade em sua linha, o Kefir Sans Souci. O produto trata-se de um leite fermentado com cultura dos grãos de kefir, que combina de forma equilibrada microrganismos lácteos e leveduras.

“A ideia de produzir o Kefir surgiu em 2010, com a sugestão de uma amiga e cliente, que morou nos Estados Unidos e o consumia por lá. Nos interessamos e começamos a pesquisar sobre essa bebida milenar com benefícios modernos. Acabamos nos encantando por esse alimento inigualável”, conta Sigrid Pesenatto criadora da marca Sans Souci.

Inicialmente, o Kefir Sans Souci será lançado em dois sabores: Natural e Baunilha. Na produção, são utilizados somente ingredientes naturais, sem adição de açúcar. Além disso, a bebida é zero glúten e zero lactose. “O Kefir tem o costume de ser preparado em casa, mas muitas pessoas têm dificuldades em manter a cultura de microrganismos equilibrada. Nosso objetivo é oferecer uma opção de qualidade para pessoas que buscam por uma alimentação saudável e nutritiva. Essa bebida traz benefícios para a saúde e bem-estar como, por exemplo, uma melhora do sistema imunológico e do microbioma intestinal”, explica Enio Pesenatto, também criador da marca.

Os interessados podem acessar o site e conferir na loja virtual, todos os iogurtes produzidos pela Sans Souci.

