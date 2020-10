Acontece Sebrae nas Eleições: Mobilização de lideranças faz diferença na prosperidade dos municípios

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O Sebrae lançou o documento “10 Dicas do Sebrae para o Candidato Empreendedor”, no qual tem como objetivo apresentar alternativas aos candidatos municipais para investirem no desenvolvimento econômico sustentável e na geração de empregos, através do apoio ao empreendedorismo, e com isso, melhorar o ambiente de negócios nas cidades brasileiras. O Guia reúne um conjunto de propostas de políticas públicas para os futuros prefeitos e prefeitas, bem como vereadores e vereadoras que serão eleitos no próximo mês de novembro.

“É urgente a necessidade de políticas públicas capazes de proteger e incentivar os pequenos negócios diante dos efeitos econômicos causados pela pandemia. Caberá aos novos integrantes do executivo e legislativo locais, o compromisso de recriar um ambiente favorável aos empreendimentos de menor porte, com a participação de lideranças na construção coletiva de uma agenda de desenvolvimento”, destacou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Na segunda matéria da Série ‘Sebrae nas Eleições’, a Agência Sebrae de Notícias (ASN) apresenta mais uma dica para os futuros gestores públicos municipais, destacando o papel das lideranças municipais, que possuem a capacidade de fazer a diferença na prosperidade da região.

A segunda dica do guia do candidato destaca que o gestor público deve promover:

uma agenda de desenvolvimento do município em parceria com empreendedores e lideranças locais;

designar e valorizar o Agente de Desenvolvimento do município, figura prevista na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;

apoiar os empreendimentos de comércio, serviços, bares e restaurantes para que utilizem espaços urbanos adequadamente, em especial devido ao “novo normal” pós-pandemia;

e estabelecer um diálogo permanente com o setor produtivo, promovendo reuniões, encontros temáticos, trocas de experiências, missões, visitas a casos de sucesso e a construção conjunta de agendas com as lideranças.

