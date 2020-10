Acontece Tendência em Educação, pós-graduação modular chega ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

As aulas terão início no dia 19 de outubro. (Foto: Reprodução)

O Ensino Superior do Rio Grande do Sul conta com uma novidade, o Smart Pós UniRitter. A partir de agora, profissionais podem obter certificações por meio de cursos rápidos focados em suas áreas de interesse e temas específicos que possibilitam a personalização e o melhoramento do currículo. A conclusão de cada curso gera um certificado e, ao finalizar todos os cursos da trilha escolhida, o estudante receberá o certificado de pós-graduação.

“As certificações profissionais incentivam a educação continuada, que possibilitam ao profissional a obtenção frequente de conhecimentos novos específicos para o crescimento de carreira. Com ela, o aluno aprofunda os estudos de forma flexível e de acordo com o que precisa para sua carreira no momento”, explica o reitor da universidade, Germano Schawrtz.

Ainda no Smart Pós, os interessados em ampliar seus conhecimentos têm à disposição, opções de Pós-graduações de Aperfeiçoamento, cursos de 180 horas que possibilitam a atualização da carreira de forma mais rápida, e a Pós-Graduação Lato Sensu, de 360h, opção tradicional para direcionamento da carreira por meio de especialização e MBA – ideal para quem deseja aprofundamento em um determinado tema.

Ao todo, serão mais de 300 cursos nas modalidades presencial, semipresencial e online, com duração de 20h a 360h, em diversas áreas do conhecimento, como:

Direito

Gestão e Negócios

Educação

Engenharia

Saúde

TI

Moda

Hospitalidade

Arquitetura e Design

As aulas terão início no dia 19 de outubro, inicialmente no formato remoto e ao vivo por conta da pandemia de covid-19. Mais informações no site.

