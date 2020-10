Acontece Biscoitos Zezé surpreende com entrega de biscoito usando drone em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Biscoitos Zezé

Quem passava pelo arredores do Mercado Público, Esquina Democrática e Praça da Alfândega, em Porto Alegre, na manhã desta ça-feira (06), foi surpreendido com um presente delicioso. Um drone entregava Pão de Mel da Biscoitos Zezé para o público. Centenas de unidades foram entregues durante a manhã ensolarada.

Com as restrições sociais deste atual momento de pandemia, a Biscoitos Zezé viu uma oportunidade diferenciada de levar um pouco de gentileza às pessoas. Sempre inovando com ações na rua, a de hoje é pioneira na região.

Seguindo todos as normas de segurança, as embalagens entregues foram higienizadas antes de serem postas no drone e todos os protocolos de higiene e segurança foram seguidos. Quem passou por lá, pode levar um pouquinho do carinho que a Biscoitos Zezé oferece para o seu cliente.

