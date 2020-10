Acontece Banrisul lança pulseira para pagamentos por aproximação para usuários do cartão Visa

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

O Banrisul está lançando uma novidade para os seus clientes, a BanriFast, pulseira de pagamento por aproximação. Agora também está disponível para os clientes que têm cartões de crédito Visa. Para o lançamento, o Banco preparou uma promoção aos seus clientes, que poderão comprar a pulseira Visa com 50% de desconto, por apenas R$ 25,00, proporcionando a oportunidade em experimentar e utilizar uma nova maneira de fazer os pagamentos de suas compras. Após o término da promoção, que é por tempo limitado, a BanriFast retornará ao valor de R$ 50,00, podendo ser parcelado diretamente no cartão de crédito.

Além de mais rápido e prático, o pagamento com a pulseira tem os mesmos padrões de segurança que o realizado com cartões de crédito que possuem chip. A senha será exigida somente nas compras acima de R$ 100,00. A BanriFast é feita de silicone à prova d’água que permite fazer transações nas maquininhas com a tecnologia indicada pelo ícone das quatro ondas.

A pulseira pode ser adquirida pelos titulares das seguintes modalidades dos cartões Visa:

Infinite

Platinum

Gold

Gold Consignado

Classic

Classic Consignado

Universitário

Para solicitar, o cliente deve acessar o ícone Meus Cartões de Crédito no aplicativo Banrisul Digital, onde poderá realizar diversos serviços relacionados ao produto. O portador poderá escolher entre as cores cinza, azul, vermelha e rosa. Os interessados, podem clicar aqui, para obterem mais informações.

Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de mama, a pulseira na cor rosa estará disponível, tanto para os portadores de cartão de crédito Banrisul Visa como para usuários dos cartões de crédito Banrisul Mastercard.

