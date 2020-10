Acontece Thyssenkrupp Elevadores lança MAX Voice, a comunicação direta entre os passageiros e a empresa de dentro do elevador

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comunicação entre o passageiro e o elevador evoluiu muito nos últimos anos para proporcionar mais segurança e conforto às pessoas transportadas por dia, cerca de 1 bilhão, em todo o mundo. A Thyssenkrupp Elevadores desenvolveu o MAX Voice, uma nova tecnologia que permite uma comunicação direta de dentro do elevador, entre o passageiro e a central de atendimento da empresa 24 horas por dia.

“O MAX Voice é a primeira solução do mercado brasileiro projetada para o passageiro se comunicar, de dentro da cabina, diretamente com um especialista em elevadores. Fomos buscar uma solução que atende às necessidades dos nossos usuários e que proporciona uma experiência mais segura, confortável e tranquila durante as viagens de elevador”, atesta Helder Canelas, Head de Serviços da Thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

Ainda, o MAX Voice também é uma solução muito eficiente para condomínios que adotaram portarias virtuais ou remotas, onde o atendimento não é físico, ampliando a segurança do morador que passa a ter um suporte direto com a thyssenkrupp Elevadores quando precisar.

Conexão direta

Para entrar em contato com a central de atendimento da empresa, o passageiro só precisa pressionar o botão indicado e uma chamada será feita automaticamente. Do outro lado, um profissional especializado vai orientá-lo sobre a situação que motivou o contato, bem como mantê-lo informado sobre a chegada de um técnico ao local.

A localização do passageiro já aparece no sistema da thyssenkrupp Elevadores, pois o MAX Voice é integrado ao MAX, tecnologia baseada em soluções de IoT e Inteligência Artificial, que colhe dados dos elevadores em tempo real. Com o auxílio de algoritmos, a solução possui várias funcionalidades para tornar o serviço de manutenção mais inteligente, como o envio dos dados sobre o técnico que vai atender um chamado, como nome e o tempo estimado de chegada ao cliente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece