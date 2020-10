Acontece Expointer Digital 2020 encerra com legado para demais edições

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução/ Site Expointer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expointer Digital 2020 terminou neste último domingo (04). A plataforma buscou aproximar o público do Parque de Exposições Assis Brasil, através de palestras, rodeios, julgamentos e show. O evento, realizado de forma inédita entre as grandes exposições agropecuárias do Brasil, foi considerado revolucionária pelos organizadores.

Em uma edição que marcou a história, a feira encerrou as atividades contabilizando 187 mil visualizações pelo site oficial. Já, a plataforma de negócios Expointer Digital – Máquinas Agrícolas, contabilizou mais de 70 mil acessos de todo o Brasil, além de 38 países. O legado desta edição é permanente.

“Eu acho que ela deixa vários outros legados não tão concretos, mas muito importantes que são os valores de união, trabalho, inovação e reinvenção. Uma Expointer com a cara do povo do Rio Grande, empreendedora, inovadora e que não se entrega nunca”, disse o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Mesmo em meio a pandemia, a participação foi positiva, foram 1.019 animais de 18 raças diferentes expostos. Já a agricultura familiar, utilizando o sistema drive thru, chegou próximo dos 10% do total comercializado em 2019.

“A pecuária na verdade está em um momento muito bom, muito expressivo o preço da carne, do boi, da arroba, está muito bom em função de ‘n’ fatores também. E os remates, leilões virtuais que aconteceram tiveram excelentes números. Nós não fechamos ainda todos, porque ainda há remates virtuais ocorrendo na programação da Expointer Digital 2020. A comercialização de animais pelo meio de remates virtuais foi muito positiva”, revelou Lamachia.

Em 2019, a Expointer atingiu um resultado financeiro que passou dos R$ 2 bilhões. Neste ano, o Simers não chegou a divulgar um balanço do número de vendas da plataforma. Mas, a aposta é que a ferramenta digital se mantenha como uma alternativa de negócios para a edição do ano que vem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece