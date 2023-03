Acontece Fórum Diálogos sobre a Importância da Mulher na Indústria ocorre em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado de forma híbrida Foto: Divulgação O evento será realizado de forma híbrida (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Contrab em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul vai promover o evento “Diálogos sobre a Importância da Mulher na Indústria” a fim de discutir acerca do papel exercido pela mulher no mercado de trabalho. O encontro ocorre no próximo dia 28, das 13h30 às 17h, em Porto Alegre.

O evento será realizado de forma híbrida com transmissão pelo canal da FIERGS no YouTube. A inscrição para participar é gratuita. O diálogo acontece Centro de Eventos FIERGS – Salão de Convenções, na Avenida Assis Brasil, 8787, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A mediadora dos debates será Alessandra Lucchese, advogada, conselheira do Contrab, especialista em Gestão de Riscos. Programação 13h30 – Abertura 13h40 – Selo EmFrente Mulher: uma iniciativa interinstitucional gaúcha Palestrante: Priscila Bühler, Diretora da Escola JUCISRS, Membro do Comitê EmFrente, Mulher 13h50 – Princípios da ONU Mulher. Palestrante: Bruna Quadros, Auditora Fiscal do Trabalho Clarissa Daroit, Presidente do Comitê de Diversidade & Inclusão da AMCHAM RS 14h05 – Case diversidade, equidade e inclusão Palestrantes: Edinei Schemes, Gerente Recursos Humanos – Operações Brasil & Subsidiárias América do Sul Karina Chaves – Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, John Deere do Brasil 14h35 – Um olhar sobre os desafios femininos nas organizações Palestrante: Athena Milani, especialista sênior de RH, Yara America 14h45 – Características do trabalho da mulher Palestrante: Ana Costa, Auditora Fiscal do Trabalho 15h15 – Saúde, segurança e bem-estar: como sair do bê-á-bá? Palestrante: Bruna Quadros, Auditora Fiscal do Trabalho 15h45 – Diversidade como alavanca de crescimento e diferencial competitivo Palestrantes: Nelice Heck, Head of Learning & Development Brazil & Latin America Daniele Martins, Global Head de Financial Planning & Analysis, ThoughWorks 16h00 – Papel da Mulher na indústria Palestrante: Jussânia Gnoatto, Gerente de Operações do SENAI-RS, Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e Centro de Formação Profissional SENAI Visconde de Mauá 16h30 – Perguntas e respostas 17h00 – Encerramento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/forum-dialogos-sobre-a-importancia-da-mulher-na-industria-ocorre-em-porto-alegre/

Fórum Diálogos sobre a Importância da Mulher na Indústria ocorre em Porto Alegre