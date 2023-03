Porto Alegre Nova Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo toma posse em Porto Alegre

A advogada Júlia Evangelista Tavares tomou posse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. O evento aconteceu no Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (20).

Júlia assume o lugar deixado por Vicente Perrone, que está na diretoria do Escritório +4D, do executivo municipal. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, por meio de seu twitter divulgou o nome da nova secretária da pasta.

“Acontece agora o ato de posse da nova titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital, Júlia Evangelista Tavares, no Instituto Caldeira. Temos orgulho de dizer que somos um governo liberal-social. O desenvolvimento econômico é o melhor caminho para enfrentar a pobreza”, disse o prefeito.

A nova secretária é advogada e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Foi presidente do IEE (Instituto de Estudos Empresariais), na gestão 2020-2021, e vice-presidente na gestão 2019-2020.

Em 2021, foi eleita pela Forbes como uma das pessoas mais influentes do País com menos de 30 anos, na premiação Forbes Under 30. Júlia é conselheira do IEE, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, e fundadora e conselheira do Instituto Liberdade Econômica.

