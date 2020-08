O Fórum Digital promovido pela Assembleia Legislativa gaúcha desta quinta-feira (20), discutiu com representantes do setor empresarial, acadêmico e governamental, a competitividade e a retomada do crescimento econômico na região da Serra e das Hortênsias, juntas, elas reúnem 49 municípios.

Conduzido pela comunicadora Vera Armando e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o encontro virtual desta quinta (20), teve como painelistas, os seguintes convidados: o presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clovis Tramontina; o presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, Mauro Gilberto Bellini; o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Antonio Kuiava; e os prefeitos de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin; de Canela, Constantino Orsolin; e o de Caxias do Sul, Flávio Cassina.

“Só existe uma maneira de se competir, ou seja, facilitar a vida evidentemente de normas modernas, reais, tem que facilitar a vida de quem quer empreender. Nós não estamos em um país socialista, e sim capitalista”, disse o prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina.

Já na região da Serra, o prefeito de Bento Gonçalves, disse que a competitividade precisa existir por uma série de motivos. Ele citou como exemplos, a ampliação de perspectivas, a geração de empregos e renda e a estimulação de empreendedores.

“A Competitividade ela pode ser atingida de diversas formas, e vejam, os nossos produtos é a nossa gente, a nossa mão de obra. As nossas condições são tão boas que até mesmo com tantos desafios, nós estamos nos colocando no mercado, mas precisamos de atenção”, comentou o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin .

O próximo debate virtual irá abordar a região Sul e está marcado para a próxima quinta-feira, dia 27 de agosto. A Rede Pampa, através da TV Pampa, da Rádio Liberdade, do Jornal O Sul e do Portal O Sul fazem eco aos Fóruns “Juntos para Recomeçar – Assembleia pelo Rio Grande” promovidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Projeto Rede Pampa e Assembleia Legislativa pela recuperação econômica do Rio Grande.

Confira os convidados da próxima quinta-feira (27):