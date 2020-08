Líderes mirins tiveram o apoio dos pais na participação no evento virtual. (Foto: Divulgação Cotrijal)

Líderes mirins tiveram o apoio dos pais na participação no evento virtual.

Em tempos de pandemia, a Cotrijal vem se reinventando para dar sequência aos projetos voltados para o quadro social. Nesta quinta-feira (20), iniciou o 14º Seminário de Líderes Mirins. Muito aguardado anualmente pelos líderes mirins, o evento deste ano é virtual, com programação dividida em vários encontros.

“Foi muito bom. Estava ansiosa para participar, já que é meu primeiro ano como líder”, afirmou Júlia Guadagnin, 9 anos, de Posse São Miguel, Não-Me-Toque. “Eu prefiro o encontro presencial, mas este ano sei que não é possível. Foram interessantes as atividades desse primeiro dia”, completou Wesley Gniech, de São João do Gramado, Não-Me-Toque.

Depois de um momento com a direção e os conselheiros representantes dos líderes de núcleo e de se inteirar sobre as ações desenvolvidas pela Cotrijal na prevenção ao coronavírus, o grupo debateu e desenvolveu atividades sobre a importância da empatia, especialmente no atual momento, em que a sociedade é impactada pela pandemia. A coordenação esteve a cargo da pedagoga Solange Fries.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou que a cooperativa tem tomado todos os cuidados para preservar a saúde dos associados, colaboradores, clientes e fornecedores e parabenizou os líderes mirins por aceitarem o desafio de realizar o encontro de forma virtual este ano. “Continuem engajados, pois o futuro reserva grandes desafios”, disse.

Satisfeito com a expressiva participação dos líderes mirins, o vice-presidente, Enio Schroeder, ressaltou que apesar das dificuldades, o cooperativismo se fortaleceu neste ano. “Vocês são importantes para a cooperativa, por isso fazemos questão de manter o seminário”, afirmou.

Também acompanharam o início da programação os conselheiros representantes dos líderes de núcleo pela Região Sede, Roveni Lúcia Doneda, pela Região Um, José Valdir Kappaun, e pela Região Dois, Milton Antônio Marquetti, além do gerente de Marketing da Cotrijal, Benisio Rodrigues.