O industrial gaúcho volta a ver com melhores perspectivas a situação de suas empresas e da economia no País. É o que aponta o ICEI-RS (Índice de Confiança do Empresário Industrial), que cresceu para 56,7 pontos em agosto, divulgado nesta quarta-feira (19) pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul). “Após um período de intensas dificuldades, os empresários gaúchos começam a perceber os reflexos positivos da flexibilização das restrições à circulação das pessoas e à atividade econômica. Além disso, os estímulos fiscais, como o auxílio emergencial, também sustentam o crescimento do otimismo do consumidor e o aumento da demanda”, explica o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

O resultado é que a indústria gaúcha recuperou a confiança depois de quatro meses. O ICEI-RS varia de 0 a 100 pontos e os 50 são o limite entre a falta e a presença de confiança. Na pesquisa de julho, ao alcançar 49,1 pontos, ela permanecia baixa, mas já havia indicação de melhora na expectativa, confirmada este mês. Mas, mesmo com o aumento em agosto, ainda está 10,2 pontos abaixo de fevereiro, antes da pandemia.

“O ICEI-RS sinaliza a continuidade do processo de recuperação da indústria nos próximos meses. Mas a incerteza persiste, sobretudo sobre a evolução da pandemia, do mercado de trabalho e o fim dos programas de auxílio governamental, que podem restringir o ritmo da retomada esperada para o setor”, alerta Petry.

O Índice de Expectativas chegou a 61,2 pontos, a quarta elevação consecutiva. Em relação à economia brasileira, avançou de 50,4, em julho, para 55,4 pontos, em agosto, em resposta ao aumento do percentual de empresários otimistas, que passou de 33,7% para 43,1%. Verificou-se, também, uma redução no pessimismo entre os empresários, de 27,5% para 19,1%. O Índice de Expectativas da Empresa foi o componente de melhor desempenho no mês: 64,1 pontos, contra 59,2 em julho.

Já o Índice de Condições Atuais registrou a maior alta desde julho de 2009, ao passar de 35 pontos para 47,7 entre julho e agosto. Isso significa que a percepção de piora, abaixo dos 50, ainda predomina, mas diminuiu muito entre os empresários, especialmente em respeito à economia brasileira, cujo índice subiu de 27,8 para 42,4 pontos. No mesmo período, o percentual que percebeu piora da economia brasileira caiu de 78,2% para 45,5%, e o que notou melhora cresceu de 4,7% para 21,1%. O Índice de Condições Atuais das Empresas também avançou e voltou ao terreno positivo, ainda que muito próximo da neutralidade, ao chegar a 50,4 pontos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 13 de agosto, com 209 empresas, sendo 40 pequenas, 65 médias e 104 grandes.