Jovens empreendedores sociais têm a chance de mostrar as suas pegadas sustentáveis deixadas no novo mundo com o Prêmio Laureate Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro para a edição de 2020 e os interessados poderão efetuar o cadastro de seus projetos direto no site, clicando aqui.

O Prêmio Laureate Brasil consiste na seleção em âmbito nacional de pessoas com reconhecido e comprovado potencial de impacto positivo na sociedade, que fazem a diferença em suas comunidades de atuação. Como parte de uma iniciativa global de estar aqui para o bem e para sempre, o programa consagra as ações com base nas regiões geográficas das instituições de ensino da rede Laureate Brasil.

Confira os requisitos para participar:

os interessados precisam ter entre 18 e 29 anos

serem autores/coautores ou fundadores/cofundadores de um projeto social em execução há seis meses e demonstrarem os resultados.

Não é necessário ser aluno da UniRitter

Todas as etapas acontecerão de maneira virtual de modo a garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de todos neste momento. Os vencedores receberão uma capacitação online exclusiva para potencializar ainda mais a condução de seus negócios sociais e ampliar os seus horizontes em relação ao tema empreendedorismo.

Além disso, o Prêmio Laureate Brasil proporciona o acesso e visibilidade dentro de um ambiente global de jovens lideranças ao redor do mundo por meio da parceria com a YouthActionNet da International Youth Foundation (IYF).