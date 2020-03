Agro Fórum do Leite marca o terceiro dia de debates da Expodireto Cotrijal

Programação confirmada para a manhã do terceiro dia da Expodireto Cotrijal (4/3), o Fórum Estadual do Leite debaterá as inovações para a produção leiteira. Em sua 16ª edição em 2020, a atividade se reafirma como um dos tradicionais eventos que acontecem durante a feira.

A expectativa é reunir mais de 260 participantes – entre pesquisadores, técnicos e produtores –, no Auditório Central. As palestras serão ministradas por João H. C. Costa, professor da Universidade de Kentucky/EUA; Paulo do Carmo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora (MG); e Sandro Viechinieski, médico veterinário do Instituto Clínica de Leite (SP).

Nesta edição, organizada pela Cotrijal e CCGL, serão debatidos temas de relevância para o produtor, como a inovação no controle de animais e processos na pecuária de leite, os questionamentos de como será a produção de leite no Brasil em 2030 e como o modelo de gestão Agro+Lean poderá auxiliar o produtor de leite.

Fórum do Leite/ 4 de março de 2020/ Auditório Central, parque da Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque

8h30: Abertura

9h: Palestra Inovação no controle de animais e processos na pecuária de leite, com Dr. João H. C. Costa – professor da Universidade de Kentucky/EUA

10h: Palestra Como será a produção de leite no Brasil em 2030″, com Dr. Paulo do Carmo Martins – chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora (MG)

11h20: Palestra Como o modelo de gestão Agro+Lean poderá auxiliar o produtor de leite”, com Sandro Viechinieski – médico veterinário do Instituto Clínica de Leite (SP)

12h10: Debate entre palestrantes e participantes

12h30: Encerramento

