Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

O Rio Grande do Sul executou na madrugada desta terça-feira (03) a maior ação planejada até o momento pelo programa RS Seguro.

Com a participação de mais de 1,3 mil agentes e o emprego de 306 viaturas, sete aeronaves – seis helicópteros e um avião – e quatro embarcações, as secretarias da SSP (Segurança Pública) e da Seapen (Administração Penitenciária) deflagraram a Operação Império da Lei.

A ação foi organizada para transferir 18 detentos com posição de liderança nas principais organizações criminosas gaúchas para penitenciárias federais fora do Rio Grande do Sul. A ofensiva contou com 15 instituições das esferas estadual e federal. Os detentos começaram a deixar as casas prisionais pouco depois das 6h.

Os apenados, considerados chefes de grupos criminosos, foram removidos da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas) e da PMEC (Penitenciária Estadual Modulada de Charqueadas), ambas no maior complexo prisional gaúcho. O destino dos presos, por enquanto, é mantido em sigilo.

Esta foi a segunda megaoperação orquestrada pelo Estado para transferir lideranças para cadeias federais — em julho de 2017, a Operação Pulso Firme isolou 27 criminosos. A medida foi considerada fundamental para reduzir indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul.

Penitenciárias

O Brasil possui cinco penitenciárias federais atualmente, localizadas no Paraná (Catanduvas), Mato Grosso do Sul (Campo Grande), Rondônia (Porto Velho), Rio Grande do Norte (Mossoró) e Distrito Federal (Brasília). A sexta poderá ser construída no Rio Grande do Sul, justamente em Charqueadas.

