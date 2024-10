Acontece X Fórum Oportunidades da Economia debaterá enfrentamento de desastres climáticos

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Pauta será sugerida pelo secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, durante evento no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do Estado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O assunto incontornável em todos os debates públicos em 2024, no Rio Grande do Sul, é a enchente que assolou o estado durante o mês de maio. Mas durante a 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande, o tópico será abordado de uma maneira diferente: como os setores público e privado podem se preparar para o enfrentamento de novos desastres climáticos.

Quem sugere a pauta é o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Artur Lemos, um dos painelistas do X Fórum Oportunidades da Economia, que será realizado no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Segundo Lemos, toda a sofrida experiência vivida pelo povo gaúcho neste ano deve ser canalizada para um melhor entendimento e preparação no enfrentamento de fenômenos climáticos extremos.

“Fomos acometidos por um dos maiores desastres ambientais do Brasil e um dos maiores que a gente tem visto também no mundo. Isso nos traz elementos para rediscutirmos o nosso enfrentamento. Nós estarmos diferentes perante novos eventos ou situações que possam porventura acontecer. Então, nesse momento, temos que transformar essa dificuldade que nos foi apresentada como uma oportunidade para uma retomada e uma retomada estruturada”, sugere Lemos.

O Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Na edição deste ano, o evento propõe um engajamento com o Plano Rio Grande do governo do Estado frente aos novos desafios do pós-catástrofe climática.

“Por muitas décadas se discute essa questão da temática do clima, da qual está também influenciando toda essa alteração. Então, temos que estar preparados para isso e temos que aproveitar, já que tivemos essa dificuldade, por qual ninguém quer passar, para transformar em oportunidade para que o Rio Grande do Sul emerja dessa dificuldade e volte a ser o estado pujante que foi outrora”, ressalta o secretário.

Ao lado de Artur Lemos, estão confirmados no time de painelistas: Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Ronaldo Santini, secretário do Turismo do RS; César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros; Fernando Lucchese, diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira; Mauro Pilz, diretor da Reiter Log; Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC; Cláudio Bier, presidente do Sistema FIERGS; Sergio Canova Junior, diretor da Partner at McKinsey & Company; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Nei Manica, presidente da Cotrijal; e Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul.

A abertura das conversas ficará a cargo do governador Eduardo Leite. A comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz será responsável pela apresentação do evento e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do encontro.

As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br. O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

