Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Evento une atividade física, solidariedade e conscientização em apoio ao Outubro Rosa Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do MAIS MOVIMENTO, uma iniciativa promovida pela Rala Bela, marca gaúcha referência no mercado de moda fitness e casual do Brasil, com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar por meio da prática de atividades físicas. O evento será realizado no dia 27 de outubro, às 8h, no Parque Municipal de Bom Princípio e promete reunir centenas de pessoas em um ambiente de comunidade e solidariedade.

Com o objetivo de incentivar as pessoas a manterem uma vida mais ativa, o evento deste ano se destaca pela inclusão da modalidade de corrida, em resposta ao crescente número de corredores de rua no Brasil, estimado em 13 milhões de pessoas, segundo dados da TicketSports. Agora, os participantes poderão escolher entre trajetos de 4km e 14km para corrida, ou 4km, 9km e 14km para caminhada, adequando-se aos diferentes níveis de preparo físico.

Segundo Marines Winter Luft, CEO da Rala Bela, o evento reflete diretamente os valores da marca. “Queremos não só incentivar a prática de atividades físicas, mas também promover um bem-estar mais amplo, que inclui saúde mental e conexão com a comunidade. O MAIS MOVIMENTO é um exemplo de como buscamos impactar positivamente a vida das mulheres, valorizando a saúde e a responsabilidade social”, comenta Marines.

Alinhado os valores da Rala Bela e com o movimento Outubro Rosa, o evento também terá o apoio a uma causa social: 20% do valor de cada inscrição será destinado à Liga de Combate ao Câncer de Bom Princípio e à Associação Caiense de Apoio e Prevenção ao Câncer de São Sebastião do Caí, demonstrando o compromisso da marca ao apoio a iniciativas de conscientização e combate ao câncer de mama.

Os participantes podem escolher entre diferentes opções de inscrições: a INSCRIÇÃO MAIS que inclui uma camiseta tecnológica e a inscrição MAIS PREMIUM com o kit completo – que inclui uma camiseta tecnológica, garrafa de alumínio, saco mochila e toalha, tornando a experiência ainda mais completa. Na categoria corrida, os kits possuem um adicional da medalha de participação – além de concorrerem à premiação por faixa etária e por categoria.

O MAIS MOVIMENTO tem crescido desde sua primeira edição, tanto em participação quanto em engajamento. A expectativa para este ano é reunir mais de 700 inscritos, reforçando a importância da atividade física e do bem-estar em todas as idades.

Além disso, a marca se orgulha de ter mais de 90% de suas colaboradoras mulheres, reforça com este evento sua missão de promover o bem-estar, não apenas entre suas clientes, mas também entre seus colaboradores, por meio do programa “Rala Bela e Você + Saúde”, que incentiva atividades físicas e oferece condições especiais em academias locais.

As inscrições para o MAIS MOVIMENTO estão abertas e podem ser feitas através do link https://bit.ly/maismovimento-3. O evento é uma oportunidade de se exercitar, apoiar uma causa nobre e viver momentos de superação pessoal e coletiva.

