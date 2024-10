Acontece Senai-RS oferece bolsas gratuitas para cursos técnicos

18 de outubro de 2024

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), integrante do Sistema Fiergs, está com inscrições abertas, até 21 de novembro, para bolsas de estudos nos cursos técnicos em várias regiões do Estado. São 320 vagas em 23 cidades, em áreas como Automação Industrial, Mecânica, Telecomunicações, Calçados, entre outros. Há disponibilidade em todos os cursos técnicos nas modalidades presencial e semipresencial

A prova de seleção para as bolsas gratuitas será realizada de forma online, nos dias 22 e 23 de novembro. Ao todo, serão 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. As aulas iniciam no 1º semestre de 2025. As inscrições podem ser feitas através do link https://cursos.senairs.org.br/.

Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio, podendo chegar a dois anos, e como pré-requisito o aluno deve estar cursando ou já ter o ensino médio completo. Eles preparam o indivíduo para o exercício de uma profissão por meio de uma metodologia de ensino bastante prática e voltada para o mercado de trabalho.

“Há disponibilidade de vagas nas indústrias gaúchas, em praticamente todas as áreas e os egressos dos cursos técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da instituição”, explica o diretor regional Carlos Trein.

O Senai-RS conta com laboratórios com equipamentos de ponta, além de recursos didáticos atualizados como livro digital, realidade aumentada, simulador 3D, laboratório remoto, jogos interativos e ferramentas de comunicação síncrona. Nos cursos semipresenciais, os alunos terão acesso a tecnologias educacionais, animações e recursos interativos. Combinando teoria e prática, reproduzem a realidade da indústria, preparam os profissionais complementando conhecimento em novas tecnologias com habilidades de liderança e comunicação.

As cidades que têm a oferta de cursos técnicos do Senai-RS são Porto Alegre, Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Garibaldi, Gravataí, Lajeado, Montenegro, Não-Me-Toque, Novo Hamburgo, Panambi, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

A divulgação dos selecionados vai ocorrer pelo site do Senai no dia 28 de novembro de 2024.

