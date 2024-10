Acontece Intral Iluminação é destaque com novidades e lançamentos na 25ª Construsul

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Empresa gaúcha com atuação em todo país e no exterior venceu prêmio na Expolux, em São Paulo. Foto: Intral/Reprodução Foto: Intral/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Qualidade, tecnologia e sustentabilidade são características reconhecidas da Intral Iluminação. Prestes a completar 75 anos de atuação, a empresa gaúcha, instalada em Caxias do Sul, está presente na 25ª Construsul, uma das maiores feiras da construção civil da América Latina, onde tem se destacado pelos equipamentos desenvolvidos com o que há de mais avançado.

“A Intral sempre se destacou pela inovação, pela qualidade e pelo mix de produtos que ela distribui. Atuamos nos três segmentos, tanto na produção de componentes para indústria de iluminação, quanto no varejo e também na área de especificação ou corporativa, que tem muito a ver com a Construsul que a gente está aqui presente”, explica o diretor comercial e de marketing da Intral, Ronaldo Malesza.

As novidades que estão chamando a atenção no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, também foram destaque em outras feiras pelo país, como a Expolux, em São Paulo.

“Estamos com toda a nossa linha de produtos, mas focando principalmente em três itens: a luminária Cairo, que foi um dos nossos produtos na Expolux e que ganhou um prêmio como um dos principais lançamentos da feira; nós estamos trazendo também o projetor Stadium, que é um projetor especificamente feito para iluminar estádios de futebol, quadras e outros ambientes maiores; e o outro produto é a Grow, que é uma luminária que nós desenvolvemos em parceria com a Universidade de Santa Maria, que visa o crescimento e o fortalecimento de plantas”, revela.

Malesza explica que o novo produto substitui a luz natural, fazendo com que a planta possa se desenvolver em um menor espaço de tempo e em maior quantidade. A tecnologia também pode ser aplicada para fazer o papel da luz solar em gramados de estádios de futebol, prática comum em países menos ensolarados ou em estádios com cobertura que impede a entrada da luz do Sol.

Os produtos desenvolvidos pela empresa gaúcha hoje ganham o mundo e levam o pioneirismo como marca registrada. A Intral conta com um catálogo diversificado e é a maior fabricante brasileira de drivers de led, além de apresentar a linha mais completa de luminárias e lâmpadas do país.

“Nós temos atuação no Brasil e também fora do país, em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Estamos presentes em vários países, através de distribuição ou com representantes, ou atuação própria. Em seguida, estaremos abrindo CDs em outros países também”, revela o diretor.

Buscando sempre a inovação, engana-se quem pensa que apenas soluções de iluminação estão no catálogo da Intral. Um carregador para carros elétricos chega como mais uma opção aos clientes que visitam o estande da marca na Construsul.

“Pensando na mobilidade urbana e na diversificação dos segmentos de atuação, estamos lançando esse ano também esse carregador para veículos elétricos. Ele tem como uma das suas vantagens a capacidade de poder ser utilizado em qualquer tipo de veículo elétrico, pois o sistema de conexão dele é um padrão mundial que se adapta a qualquer veículo”, explica Ronaldo Malesza, diretor comercial e de marketing da Intral.

A Intral está localizada no estande 250, do pavilhão 2 da Construsul. A 25ª edição da feira ocorre até esta sexta-feira (18), das 13h às 21h, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/intral-iluminacao-e-destaque-na-25a-construsul/

Intral Iluminação é destaque com novidades e lançamentos na 25ª Construsul

2024-10-17