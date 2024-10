Acontece Clínica Bariátrica Gecom inaugura nova sede em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Os sócios Dr. Marcos D'Arrigo Mottin, Dr. Jorge Ruttkay Pereira, Dr. Gabriel Sebastião de Vargas e Dr. Ricardo Gonçalves da Costa no novo espaço do Grupo, localizado na Rua Ramiro Barcelos, 820. Foto: Gecom/Reprodução Foto: Gecom/Reprodução

O Grupo de Estudos das Cirurgias de Obesidade e Metabólicas (Gecom) inaugurou sua nova sede nesta quinta-feira (17), em Porto Alegre. Desde 1997 atuando no tratamento cirúrgico da obesidade, a Clínica Bariátrica poderá agora ampliar seus atendimentos com a abertura do novo espaço, localizado na Rua Ramiro Barcelos, 820.

“A expectativa é de que nós possamos oferecer ainda mais do que nós já oferecemos. Incorporar novas tecnologias, ter a presença de outros colegas especialistas de áreas associadas no tratamento da obesidade, que na nossa antiga sede infelizmente não era possível. Portanto, nossa expectativa é a melhor possível em relação ao desenvolvimento do nosso tratamento, da nossa atividade”, comenta o sócio-diretor do Gecom, Dr. Jorge Ruttkay Pereira.

A celebração reuniu também os outros três sócios da clínica, Dr. Marcos D’Arrigo Mottin, Dr. Gabriel Sebastião de Vargas e Dr. Ricardo Gonçalves da Costa, além de diversos colaboradores que atuam integradamente no espaço.

“Eu vejo essa inauguração de uma maneira muito especial, muito carinhosa. Porque nós estamos aqui na inauguração oficial da nova sede do Gecom, esse grupo pioneiro em nosso estado no controle da obesidade severa cirurgicamente. Nós estamos agora com 27 anos de atividade. Nós sabemos que nem todas as instituições têm uma vida assim tão longa, isso nos gratifica de uma maneira especial”, ressalta Dr. Jorge Ruttkay Pereira.

A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, que ressaltou a coincidência com a data celebrada nesta sexta-feira, 18 de outubro, o Dia do Médico. “Nós temos o prazer de estar presentes um dia antes do Dia do Médico, na inauguração da Gecom. Essa clínica que tem tanta tradição na cirurgia bariátrica e agora com acomodações novas, com uma nova sede, mais ampla, que certamente vai dar mais conforto e qualidade ao atendimento dos pacientes”, comentou.

O Gecom é pioneiro no Rio Grande do Sul na realização do “Bypass Gástrico em Y-de-Roux”, mais conhecido como simplesmente “Bypass”. O Grupo já realizou mais de 4 mil procedimentos bariátricos, sendo destes, mais de 3,5 mil por videolaparoscopia com 0% de mortalidade.

Para além da celebração, o sócio-diretor da Clínica, Dr. Jorge Ruttkay Pereira, também utilizou a oportunidade para sinalizar o quão complexo é a área de atuação do Gecom.

“Eu acho importante nesse evento que as pessoas saibam que nós estamos tratando, há bastante tempo, uma doença extremamente complexa, de causa ignorada e que infelizmente sofre uma estigmatização da sociedade em geral e, até mesmo, da área da saúde. Nós não podemos atribuir a escolhas pessoais, o desenvolvimento de uma doença tão complexa e com um componente genético muito forte. Isso dificulta o acesso ao tratamento. Nós não podemos culpar pessoas por apresentarem esse tipo de doença. Essa talvez seja a mensagem mais importante que nós podemos passar nesse momento”, pontou.

O Grupo recebeu em 2012 a Certificação Internacional de Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM COE). Na mesma oportunidade, foi-lhe conferida a Certificação de International Center of Excellence (ICE), pela Surgical Review Corporation (SRC), organização internacional, cujo foco é melhorar a segurança e a qualidade do atendimento dado ao paciente obeso.

