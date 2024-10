Acontece Colégio Notarial do Brasil realiza ação de incentivo à doação de órgãos neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

A Jornada Notarial 2024 será realizada das 8h30 às 14h, no Largo Glênio Peres. Foto: CNB/RS/Reprodução Foto: CNB/RS/Reprodução

Para conscientizar e incentivar a doação de órgãos, o Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS) realiza neste sábado (19) a Jornada Notarial 2024. O evento ocorre das 8h30 às 14h no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, mas também em todo o país. Com o tema “AEDO Dia D”, os profissionais de cartórios estarão disponíveis para fazer gratuitamente o registro digital de doação de órgãos, além de tirar dúvidas sobre os serviços dos Cartórios de Notas, como divórcios, testamentos, inventários, compra e venda de imóveis.

O objetivo principal da ação é estimular a emissão da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), serviço digital que facilita o registro da intenção de doação, contribuindo para reduzir a fila de espera que ultrapassa 60 mil pessoas no Brasil. Desde seu lançamento, já foram solicitadas mais de 800 autorizações de doações em Cartórios do Rio Grande do Sul.

“Não é um processo simples, porque muitas pessoas que são doadoras, quando chega a hora, a família diz que não vai doar. Além do desespero todo com seu ente falecido, com velório, muitas famílias não acreditam quando a autoridade médica faz o contato. É difícil. Temos que lembrar que um corpo salva até oito pessoas. Então sai muito caro essa espera em termos de continuidade de vida. É uma contagem regressiva que se faz, do tempo que aquele corpo pode doar órgãos ou não”, explica Rita Bervig, presidente do CNB/RS, sobre a importância de deixar o desejo de doar órgãos registrado em um instrumento público.

O Rio Grande do Sul foi pioneiro no desenvolvimento de uma ferramenta inovadora: a primeira Central Eletrônica de Doação de Órgãos, lançada pelo CNB/RS. Essa central revolucionou o processo de doação no Brasil ao reunir, em uma plataforma digital, as declarações de vontade de doadores, permitindo que as autoridades médicas tenham acesso imediato aos registros. Hoje, esse sistema evoluiu para a AEDO, que se tornou um modelo nacional de registro seguro e ágil de doações.

“A AEDO possibilita que a doação de órgãos ocorra em qualquer parte do Brasil, independentemente de onde a pessoa resida ou venha a falecer. Isso foi um avanço significativo, e o Rio Grande do Sul teve um papel fundamental ao lançar essa central, que hoje está disponível em todo o país”, destaca Rita Bervig, presidente do CNB/RS.

Desde o lançamento, a AEDO tem gerado impacto significativo. Somente em 2023, mais de três mil escrituras de doação foram registradas online, ampliando o alcance e a eficiência no processo de doação. O documento é feito através de certificado notarizado vinculado ao celular do doador, que tem validade de três anos e pode ser renovado em qualquer tabelionato de notas do Brasil. O registro é gratuito, acessível e essencial para garantir que o desejo de doar órgãos seja respeitado e agilizado no momento certo.

Os interessados em emitir AEDO devem comparecer no sábado, no Largo Glênio Peres, portando documento de identidade com foto. Um profissional coletará as informações do cidadão, emitirá seu Certificado Digital Notarizado, uma assinatura digital que garante a identificação da pessoa que assinará a doação, e registrará a vontade do solicitante na plataforma digital e-Notariado, que congrega todos os serviços digitais brasileiros.

A emissão da AEDO é gratuita para o solicitante e pode ser feita também pelo link: https://www.e-notariado.org.br/customer/certificate-request.

