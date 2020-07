Magazine Fotógrafo da Família Real afirma que Meghan Markle tornou Harry “amargo”

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Arthur Edwards, que trabalhou como fotógrafo oficial da Rainha Elizabeth, fez críticas ao relacionamento de Meghan e Harry

Meghan Markle e Harry não fazem mais parte da vida da realeza britânica, mas seguem sendo assunto no Reino Unido.

O fotógrafo britânico Arthur Edwards, que acompanhou a Família Real durante anos, falou ao jornal The Sun sobre a atual situação vivida por Harry no Canadá e longe de sua família. “Ele simplesmente perdeu o enredo de sua própria história”, afirmou o profissional.

Para Edwards, que viajou como fotógrafo oficial junto com a rainha Elizabeth II em várias ocasiões, Harry “chegou no fundo do poço” quando fez críticas públicas ao sistema de governo britânico sobre as nações que são comandadas pela Rainha, conhecida como Commonwealth.

“Ele atacou justamente aquilo que Sua Majestade valoriza acima de todas as outras conquistas de seu reinado”, afirmou. “Definitivamente, são coisas que estão sendo colocadas em sua cabeça pela mulher, que merece ser ignorada”, completou o fotógrafo.

“Harry mudou muito nos últimos dois anos e se tornou completamente amargo. Eu o fotografei a vida inteira, desde o dia de seu nascimento, e culpo a Meghan por sua mudança radical de comportamento”, concluiu.

