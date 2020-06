Viagem e Turismo Four Seasons Resort Orlando, no Walt Disney World, reabre em 1º de julho

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

O Four Seasons sempre manteve o conforto e a segurança de nossos hóspedes, funcionários e residentes como a principal prioridade. (Foto: Reprodução)

As restrições ao isolamento estão sendo afrouxadas, e as pessoas já começam a pensar em férias. Pelo menos, nos EUA, onde o verão está começando.

Mas, embora o desejo de sair seja compreensível, a realidade é, que até que haja uma vacina, são necessárias precauções extras. Quando o Four Seasons Resort Orlando, no Walt Disney World Resort, reabrir suas portas em 1º de julho, estará fazendo exatamente isso. “O Four Seasons sempre manteve o conforto e a segurança de nossos hóspedes, funcionários e residentes como a principal prioridade”, explica Thomas Steinhauer, gerente-geral e vice-presidente regional do resort. “Portanto, nossos já altos padrões de saneamento foram aprimorados ainda mais.”

Como o resort tem 26 acres exuberantes e oferece serviços e comodidades excepcionais, é muito mais que fácil ter uma estadia inesquecível aqui sem nunca sair. “Mesmo que o resort fique dentro da propriedade da Walt Disney World, a localização e o design fazem parecer que você tem o seu próprio oásis isolado”, diz Steinhauer.

As acomodações são de proporções generosas e estão elegantemente decoradas, e há gastronomia para se deliciar, desde tapas no bar do rooftop até massas do chef Fabrizio Schenardi no Ravello. Devido à sua localização, o resort é extremamente adequado para famílias, com muitas opções para as crianças se divertirem (como o parque aquático Explorer Island, de cinco acres). Os fãs de golfe e tênis vão jogar golfe no campo de 18 buracos e três quadras de tênis Har-Tru, e podem relaxar no rio tranquilo e no spa cintilante.

Mas não importa onde você se encontre no resort, tenha certeza de que sua segurança terá precedência sobre todo o resto, para você poder realmente se sentir à vontade. Em entrevista exclusiva, Steinhauer discute o impacto do Covid-19 no setor de lazer e hotéis, a colaboração inovadora do Four Seasons com a Johns Hopkins Medicine International e como ele se sente em relação ao futuro.

Segurança é prioridade

O Four Seasons colaborou com a Johns Hopkins Medicine em seu novo programa Lead With Care, fornecendo orientação de processo e de treinamento em nossos funcionários funcionários. Superfícies em todo o resort, incluindo todos os quartos, estão sendo tratadas com um cronograma intensificado de limpeza e desinfecção. Temos a sorte de ter um edifício relativamente novo, equipado com sistemas de filtragem de ar de alta qualidade. Além disso, todos os nossos filtros passam por um tratamento antimicrobiano para minimizar a transmissão de bactérias e vírus.

Existem procedimentos razoáveis ​​de distanciamento social, além de fácil acesso a desinfetantes e máscaras para as mãos. Os assentos dos restaurantes, spa e salão de beleza são oferecidos em capacidades limitadas e com protocolos de limpeza adicionais. Também estamos usando a tecnologia para incentivar interações sem contato – nosso aplicativo Four Seasons possui uma funcionalidade de bate-papo que permite que nossos hóspedes enviem mensagens a um representante da propriedade (sem chatbot), 24 horas por dia, para qualquer coisa que possam precisar. Embora algumas coisas tenham mudado, o serviço personalizado e atencioso fornecido por nossa equipe do Four Seasons permanece o mesmo. Deve-se observar também que todos os nossos funcionários passam por treinamento contínuo em relação a protocolos adicionais de saneamento e segurança, além de verificações de temperatura e sintomas antes de cada turno – tudo com a mentalidade de cuidar dos outros e de si mesmos.

