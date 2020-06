Viagem e Turismo No pós-pandemia, Nordeste é preferência dos brasileiros: veja destinos diferentes

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Galinhos, península a 170 quilômetros ao norte de Natal, no Rio Grande do Norte. (Foto: Pousada Peixe Galo/Divulgação)

Ainda não é hora de fazer as malas, muito menos de cair na estrada. Com quase 900 mil casos confirmados e mais de 44 mil mortes causadas pela pandemia, só no Brasil, a expectativa no início da pandemia, que já não era nada otimista, está ainda pior.

De acordo com uma pesquisa do TRVL LAB (Laboratório de Inteligência de Mercado em Viagens), 54,4% dos brasileiros não têm intenção de fazer viagens nacionais “até ter confiança que a pandemia está controlada” e 68,24% não se sentem seguros para sair do país.

Mas adivinha para onde o brasileiro quer viajar na retomada? Em parceria entre a consultoria MAPIE e a editora Panrotas, a pesquisa aponta que 31,85% pretendem visitar o Nordeste brasileiro, seguido de praias regionais (14,01%), Serra Gaúcha (7,64%) e Rio de Janeiro (6,69%).

Ainda assim, vai demorar para o brasileiro voltar a encarar as aglomerações em certos endereços nordestinos. Pelo menos no início, o viajante nacional deve priorizar viagens em pequenos grupos, experiências personalizadas e procura por destinos mais isolados, em contato com a natureza.

“Depois desta crise, as pessoas valorizarão mais as relações humanas. Vão querer passar momentos juntos de seus familiares e buscar saúde e bem-estar em ambientes naturais”, avalia Emerson Antonio de Oliveira, coordenador de Projetos Ambientais da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Embora seja um dos destinos mais procurados do país, o Nordeste brasileiro ainda esconde endereços onde a gente tem a sensação de ser o primeiro a chegar, seja a pé, de bicicleta ou de barco.

Confira destinos diferentes

Turismo no ritmo do vento

A 170 quilômetros de Natal, Galinhos segue fazendo turismo no ritmo do vento, em dunas de areia, canais de manguezais e em praias de águas doces.

Paraíba selvagem

Na divisa com o Rio Grande do Norte, uma das experiências mais marcantes da Paraíba são os 13 km de praias selvagens, onde o turismo começa no mangue, segue em águas calmas de rio e termina em faixas de areia recortadas por piscinas naturais.

Chapada das Mesas

Na região sul do estado, a região é daqueles lugares onde cachoeiras lapidam pedras escuras no corredor estreito de um cânion, finais de tarde pintam pedra encantada fincada no meio do rio e o turista tem a sensação de ser o primeiro a chegar por ali.

Um dos últimos litorais intactos

A 210 km de Porto Seguro, no extremo sul do estado, Cumuruxatiba é a Bahia que parece que ainda não foi descoberta.

Ideal para famílias e considerado um dos últimos litorais intactos do estado, esse distrito de Prado tem águas mansas e piscinas naturais bem perto da praia.

Praias isoladas de Prado

Entre Prado e a vila de Cumuruxatiba, uma estrada simples à beira mar leva visitantes a uma sequência de nove praias isoladas do extremo sul do estado, onde é possível chegar de carro, a pé ou de bicicleta.

O roteiro de 32 km segue aos pés de falésias coloridas com até 40 metros de altura.

De bugue entre Sergipe e Bahia

No litoral sul de Sergipe, no limite com o extremo norte da Bahia, o estado tem uma de suas faixas de areia mais belas: a Praia do Saco.

O destino é conhecido pelos passeios de bugue, entre praias e dunas; e pela cenográfica Ilha da Sogra, um banco de areia temporário com um quilômetro de extensão, entre o rio e o mar.

