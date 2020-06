Viagem e Turismo Quatro dicas de como viajar sem sair de casa

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Pensar em formas criativas de conhecer outras culturas é fundamental. (Foto: Reprodução)

Fazer uma viagem neste momento de pandemia do novo coronavírus é praticamente impossível. Sem previsão concreta de uma retomada do turismo no mundo, muitos viajantes têm se sentido frustrados por não ter expectativas para uma próxima viagem.

Para ajudar a diminuir o sentimento, pensar em formas criativas de conhecer outras culturas é fundamental. Confira abaixo quatro dicas de como viajar sem sair de casa.

De volta para o passado

Quantas vezes você viajou, registrou tudo em fotos e vídeos, salvou os documentos em uma pasta no computador e nunca mais abriu? Pois é, se você se identificou com a descrição, saiba que a quarentena pode ser um ótimo momento para mergulhar novamente nessas lembranças, com uma viagem ao passado.

Para deixar a experiência ainda melhor, você pode unir suas memórias preferidas em um só vídeo. Vale até acessar os arquivos do Instagram Stories para salvar as publicações que você fez durante a viagem. Depois, é só baixar aplicativo para fazer vídeos com fotos e músicas para começar a “brincar” de editar um vídeo.

A grande vantagem é que o vídeo é uma forma dinâmica de registrar suas experiências e, normalmente, é mais interessante de assistir do que apenas passar foto por foto na tela.

Apps como o FilmoraGo podem ser uma boa opção para fazer essa edição, já que são simples de utilizar e contam com recursos pré programados para dar mais praticidade para o usuário. Certamente, vai ser muito divertido reviver momentos e viajar pelo seu próprio passado.

Passeios virtuais em museus

Um dos pontos altos de toda viagem é a visitação aos museus. Em algumas cidades do mundo, é preciso comprar ingressos com uma boa antecedência para garantir a entrada ou evitar filas quilométricas. E já que não dá de viajar para conhecer nenhum museu no momento, a solução é contar com o auxílio da tecnologia para conhecer alguns dos mais famosos.

Entre os pontos que você pode conhecer virtualmente é possível visitar o Museu do Louvre, Metropolitan Museum of Art, Art Institute of Chicago, Museu do Vaticano, Galeria Uffizi, MASP, National Museum of Natural History, MoMa, Instituto Inhotim, entre outras dezenas de opções. Se tem algum museu que você deseja visitar, pesquise no Google se existe a possibilidade de acessar um tour virtual.

Outra atividade cultural que você pode fazer sem sair de casa, acompanhado do seu sofá e pipoca, são as apresentações em teatros. O Balé Bolshoi de Joinville, única filial da companhia fora da Rússia, tem feito transmissões de suas principais peças pela internet, assim como outros grupos teatrais reconhecidos.

Gastronomia é parte de uma viagem

Viajar para outros lugares significa mergulhar em uma nova cultura, e nada melhor do que fazer essa imersão com o apoio da gastronomia. Cada país tem uma comida típica, que muitas vezes, acaba marcando uma viagem.

Sabendo disso, que tal fazer um jantar temático para relembrar um momento especial ou para imaginar como seria estar em determinado lugar?

Na Internet, não faltam tutoriais que mostram o modo de preparo dos mais variados pratos. Pesquise uma comida típica que você amou comer e tente reproduzir em casa. Para quem tem uma viagem em vista para o período pós pandemia, a dica é pegar uma receita do local e se aventurar. Assim, quando você estiver na cidade em questão, vai poder conferir se o seu prato ficou parecido. Se a comida não ficar tão boa, pelo menos será uma experiência diferente.

Planeje a viagem dos seus sonhos

Se você gosta de viajar, já deve ter passado pela situação de planejar uma viagem em pouquíssimo tempo – e acabar perdendo algum ponto turístico ou experiencia por conta disso. De fato, tempo não é mais um problema no momento. Por isso, você pode viajar sem sair de casa planejando a próxima aventura.

Assista vídeos, pesquise em blogs, salve as melhores dicas, caminhe de forma virtual com o Google Street View, monte roteiros diferentes e deixe tudo salvo para quando as viagens forem permitidas novamente. Pense em fazer uma viagem dentro do Brasil, já que essa é uma das tendências do turismo pós pandemia.

Tudo bem, nós sabemos que viajar sem sair de casa pode não ser tão emocionante quanto arrumar as malas e se aventurar pelo mundo. Porém, esse tipo de atividade vai deixar o período de espera mais leve e agradável.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Viagem e Turismo