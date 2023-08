Rio Grande do Sul Fragmento do Cristo Protetor de Encantado é benzido pelo papa Francisco no Vaticano

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A benção foi testemunhada por uma comitiva da Associação Amigos de Cristo Foto: Assessoria de Imprensa do Cristo Protetor/Divulgação A benção foi testemunhada por uma comitiva da Associação Amigos de Cristo. (Foto: Assessoria de Imprensa do Cristo Protetor/Divulgação) Foto: Assessoria de Imprensa do Cristo Protetor/Divulgação

O papa Francisco benzeu um fragmento da palma da mão direita do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, considerado a maior estátua cristã do mundo.

A cerimônia, realizada na manhã de quarta-feira (30) no Vaticano, foi testemunhada por uma comitiva da Associação Amigos de Cristo, composta pelo vice-presidente da entidade, Robison Gonzatti, pela coordenadora de Logística, Vanessa Goldoni, e pelo padre Genoir Pietra, da Paróquia de Encantado.

Na ocasião, o pontífice expressou sua gratidão à associação pela dedicação em promover a fé cristã. Antes da chegada ao Vaticano, a comitiva fez uma parada no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, para conhecer o local e orar.

O fragmento da palma da mão direita do Cristo Protetor, que agora carrega a bênção do papa, será levado de volta a Encantado, onde permanecerá por algumas semanas antes de iniciar uma peregrinação nacional em várias catedrais. Essa iniciativa visa divulgar o Cristo Protetor pelo País.

2023-08-30