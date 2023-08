Dicas de O Sul Grupo de mulheres realiza intervenção contra a violência doméstica no bairro Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A iniciativa visa trazer visibilidade ao Agosto Lilás e ao movimento internacional Thursdays in Black Foto: Divulgação

Uma intervenção pública contra a violência doméstica será realizada nesta quinta- feira (31), das 17h30min às 20h30min, no Center Kan, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. O evento é organizado pelo Grupo Marias, entidade que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social e atua ativamente em campanhas de combate à violência contra a mulher.

A iniciativa visa trazer visibilidade ao Agosto Lilás e ao movimento Internacional Thursdays in Black (Quintas-feiras em Luto). O Grupo Marias participa do movimento fazendo ações por meio das redes sociais desde 2022. As integrantes vestem roupas pretas e publicam fotos com gestos, expressões e frases que pedem o fim da violência contra a mulher e dos feminicídios.

A campanha global objetiva um mundo sem violência e foi iniciada nos anos 1980 pelo Conselho Mundial das Igrejas. No Brasil, é coordenada pela Confederação Metodista de Mulheres, sendo a cor preta escolhida para identificar o movimento e representar a resiliência e a resistência das mulheres que foram vítimas de violência.

O Agosto Lilás também é uma iniciativa que o Grupo Marias está muito envolvido. A campanha começou com o propósito de chamar atenção para a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, que ampara mulheres vítimas de violência no Brasil. Durante todo o ano, são realizadas várias atividades com as mulheres do Grupo e apoio dos voluntários para informar sobre os diversos tipos de violência e enfatizar a importância dessas campanhas e movimentos.

No Grupo Marias, se incentiva, por meio de oficinas, palestras e dinâmicas, a construção de novas ideias e posicionamentos que geram o empoderamento feminino, o autoconhecimento e geração de renda. Nesse processo, as “Marias” compartilham suas histórias e encontram formas diferentes de manifestar suas dores, sonhos e verdades.

O evento desta quinta-feira, no Center Kan Restinga, não só convida o público para conhecer e interagir com o trabalho realizado no Grupo, mas também abre esse espaço para que as pessoas possam se inteirar da causa e contribuir a partir da divulgação de campanhas contra a violência doméstica, da propagação de informações sobre os direitos da mulher e da participação ativa em redes de apoio às mulheres.

A ação contará com a exposição “Rastros do Silêncio”, de Cinthia Gomes Ferreira, com a exposição conduzida pelo projeto “Não Vista Esta Camisa”, da advogada Nathália Lauerman, e com a participação da psicóloga Alexsandra Alfonso. Um dos destaques do evento será a apresentação das cantoras Lúcia Braga e Vera Ambrósio.

