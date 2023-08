A economia brasileira criou 142,7 mil empregos com carteira assinada em julho, informou nesta quarta-feira (30) o Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e representam a diferença entre o número de contratações e de demissões no período.

Ao todo, foram registradas no mês passado 1,88 milhão de contratações e 1,74 milhão de demissões. Nos sete primeiros meses deste ano, o saldo foi de 1,16 milhão de empregos formais criados, resultado de 13,81 milhões de admissões e 12,65 milhões de desligamentos. O número representa um recuo de 27,7% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram criadas 1,61 milhão de empregos com carteira assinada. Setores No mês passado, os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos: serviços (+56.303 postos), comércio (+26.744 postos), construção (+25.423 postos), indústria (+21.254 postos) e agropecuária (+12.978 postos). Salário médio de admissão O salário médio de admissão em julho foi de R$ 2.032,56. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 19,33, uma variação de 0,96%. Já em comparação com o mesmo mês do ano passado, o ganho real foi de R$ 38,06.