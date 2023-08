Economia Inflação do aluguel recua 0,14% em agosto

Com o resultado, o IGP-M acumula variação de -5,28% no ano e de -7,20% em 12 meses

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, caiu 0,14% em agosto, após registrar baixa de 0,72% no mês anterior. Com o resultado, o índice acumula variação de -5,28% no ano e de -7,20% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice havia caído 0,70% e acumulava alta de 8,59% em 12 meses.

Um dos componentes do IGP-M, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) caiu 0,17% em agosto, ante queda de 1,05% em julho. A taxa do grupo Bens Finais recuou 0,69% no período. No mês anterior, a taxa do grupo havia caído 1,06%. A principal contribuição para esse resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de -7,71% para -0,95%.

A taxa do grupo Bens Intermediários registrou nova queda, agora com menor intensidade, passando de -1,19% em julho para -0,22% em agosto. O principal responsável por esse movimento foi o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cujo percentual passou de -1,13% para 3,45%.

O estágio das matérias-primas brutas variou 0,42% em agosto, após registrar queda de 0,90% em julho. Contribuíram para a inversão da taxa do grupo os seguintes itens: soja em grão (0,03% para 5,63%), café em grão (-13,63% para -3,22%) e milho em grão (-4,95% para -0,46%). Em sentido oposto, destacam-se os seguintes itens: minério de ferro (2,96% para -0,08%), bovinos (-0,03% para -1,59%) e suínos (3,46% para 0,91%).

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que também compõe o IGP-M, caiu 0,19% em agosto. Em julho, o índice variou 0,11%. Seis das oito classes de despesa componentes do IPC apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo educação, leitura e recreação, cuja taxa de variação passou de 1,15% para -1,19%. Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou -8,72%, ante 5,88% na edição anterior.

Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) variou 0,24% em agosto, ante 0,06% em julho. Os três grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações na passagem de julho para agosto: materiais e equipamentos (-0,26% para -0,11%), serviços (0,77% para 0,22%) e mão de obra (0,38% para 0,71%).

