Economia Super-ricos brasileiros ganham mais de R$ 300 mil por mês

30 de agosto de 2023

Ser um super-rico no Brasil, isto é, estar no mais restrito topo da pirâmide de renda, significa ter um ganho de pelo menos R$ 3,7 milhões em um ano. Isso representa viver com algo como R$ 308 mil por mês, entre os recebimentos com salários e, principalmente, lucros dos negócios e rendimentos de investimentos.

É esse o piso dos rendimentos de quem está na fatia dos 0,1% mais ricos da população brasileira, de acordo com dados da Receita Federal compilados pelo pesquisador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Pedro Humberto Carvalho Junior. Os números são do Imposto de Renda de 2021.

E é essa a faixa que o governo afirma mirar com a nova tributação sobre fundos de investimentos típicos das famílias muito abastadas, caso dos fundos exclusivos e de fundos no exterior (offshore).

“Não há uma definição exata de quem é rico ou super-rico”, explicou Carvalho. “Mas os grandes estudos têm trabalhado com esse recorte do milésimo mais rico da população, ou seja, qual é a renda média de quem está no 0,1% do topo”, disse.

Os R$ 308 mil de renda mensal, entretanto, são apenas o piso desse milésimo de brasileiros, que são aqueles que ganham mais do que os 99,9% restantes.

No topo dessa parcela – quer dizer, o 1% do 0,1% mais rico, ou 0,001% de toda a população –, a renda chega a R$ 1,6 milhão por mês, ou o equivalente a R$ 20 milhões recebidos a cada ano.

São 3.600 pessoas que têm um patrimônio médio declarado de R$ 271 milhões, de acordo com os dados da Receita levantados por Carvalho. “Os números são apenas uma aproximação, uma média, porque mesmo dentro do grupo do 1% mais rico há muita desigualdade. Ele é só a portinha de entrada para o topo da nossa pirâmide”, disse o sociólogo e professor André Salata, coordenador do Data Social, o Laboratório de Desigualdades, Pobreza e Mercado de Trabalho da PUCRS. “A renda mínima desse 1% não é tão absurda, e há muitos advogados, médicos e empresários de porte médio que podem estar nele. Mas, se olhamos o 0,1%, ele é ainda mais rico que o 1%”, explicou.

A fatia de 1% da população que está na parte de cima da pirâmide no Brasil tem ganhos mensais que começam em R$ 58.300, de acordo com as contas de Carvalho. Seriam esses os ricos, o grupo de entrada para os super-ricos.

A renda média brasileira, considerada toda a população, gira em torno de R$ 2.500 mensais.

Patrimônio, salário e renda de capital

Diferentemente da renda, que mostra o quanto cada pessoa recebe por mês ou por ano com salário, ou outras formas de remunerações, o patrimônio representa o valor de tudo o que ela possui, como imóveis, veículos, empresas e aplicações financeiras, por exemplo.

A renda mensal, por sua vez, pode ser formada por duas principais fontes: as rendas do trabalho, caso do salário, e as chamadas rendas de capital, que são todas as remunerações por investimentos e outros ativos, como os lucros e dividendos pagos pelas empresas.

