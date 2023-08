Um grupo do alto escalão das Forças Armadas do Gabão anunciou nesta quarta-feira (30), em uma transmissão ao vivo em rede de televisão nacional, um golpe de Estado no país africano. Os militares alegaram fraude nas eleições gerais, que ocorreram no último fim de semana.

O resultado do pleito apontou a vitória do atual presidente Ali Bongo, que governa o país há 14 anos, com cerca de 64% dos votos. Bongo foi colocado em prisão domiciliar, conforme os militares, que também fecharam as fronteiras.

Na transmissão em rede nacional de TV, as Forças Armadas anunciaram que reivindicam a tomada de poder; todas as instituições estatais, como o Senado e a Assembleia Nacional, estão dissolvidas; as fronteiras terrestres e áreas do país foram fechadas; as eleições foram uma fraude e, portanto, estavam anuladas.