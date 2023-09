Colunistas Frente da Agropecuária Gaúcha encaminha socorro do governo federal a agricultores afetados pelas enchentes

Por Flavio Pereira | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputado Elton Weber, da Frente Agropecuária Gaúcha, esteve em Muçum, levando apoio aos trabalhadores rurais Foto: Divulgação Deputado Elton Weber, da Frente Agropecuária Gaucha, esteve em Muçum, levando apoio aos trabalhadores rurais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado estadual Elton Weber (PSB) esteve até a última quinta-feira (7) em municípios destruídos pelas enchentes no Vale do Taquari ouvindo lideranças, agricultores familiares, presidentes e funcionários de sindicatos de trabalhadores rurais neste momento de extrema dificuldade, especialmente em Muçum, Roca Sales e Encantado. A região concentra centenas de pequenas propriedades.

Segundo o deputado, a partir de agora, o trabalho será direcionado para a busca de recursos para que as unidades produtivas voltem a funcionar. “No meio rural, em princípio, será necessário o repasse de recursos e linhas de crédito subsidiado para reconstrução de galpões, compra de máquinas agrícolas e implementos levados pelas águas, para reposição de animais mortos e recuperação de solo.”

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Weber levará o assunto a ministérios, órgãos governamentais e ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com quem o parlamentar já tinha audiência agendada para quinta-feira (14), em Brasília, para tratar de outros temas.

Na terça-feira (12), em Lajeado, a Frente Parlamentar realiza reunião com sindicatos de trabalhadores rurais e representantes de municípios atingidos, além de Fetag/RS, Emater e Regionais Sindicais.

“Este será nosso foco no pós-tragédia, tornar possível a retomada do processo produtivo. Esperamos que o governo atenda as demandas desta calamidade no Rio Grande do Sul”, declarou.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/frente-da-agropecuaria-gaucha-encaminha-socorro-do-governo-federal-a-agricultores-afetados-pelas-enchentes/

Frente da Agropecuária Gaúcha encaminha socorro do governo federal a agricultores afetados pelas enchentes

2023-09-08