Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de setembro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Proteção permanente

O deputado Capitão Martim (Republicanos) apresentou um projeto de lei na Assembleia gaúcha que prevê a criação de uma Comissão Permanente de Proteção Civil destinada a discutir e acompanhar as políticas públicas relacionadas à prevenção e enfrentamento de situações de emergência causadas por desastres naturais no RS. O parlamentar destaca que o Estado frequentemente sofre com os efeitos de fenômenos climáticos extremos, os quais afetam significativamente a população e o patrimônio público e privado, causando danos materiais e colocando vidas em risco, e propõe o colegiado similar aos que foram implementados em outros estados que viveram situações similares. “Os eventos exigem uma atuação rápida e eficiente do poder público, tanto na gestão de riscos quanto na resposta às emergências, buscando minimizar os danos e garantir a assistência às vítimas. Por isso, é importante que o Legislativo tenha um espaço permanente para debater e fiscalizar as ações do Executivo nessa área, bem como para propor medidas legislativas que contribuam para a proteção civil”, aponta Martim.

Prejuízos agrícolas

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Elon Weber, esteve entre quarta e quinta-feira realizando oitivas nos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes, junto a lideranças, agricultores familiares, presidentes e funcionários de sindicatos de trabalhadores rurais sobre os impactos do incidente climático nas pequenas propriedades. O parlamentar destacou que o trabalho do grupo será agora direcionado à retomada do funcionamento das unidades produtivas, e que deve levar as demandas do setor atingido ao governo federal em uma reunião na próxima quinta-feira. “No meio rural, em princípio, será necessário o repasse de recursos e linhas de crédito subsidiado para reconstrução de galpões, compra de máquinas agrícolas e implementos levados pelas águas, para reposição de animais mortos e recuperação de solo”, destaca Weber.

Desmonte de defesa

Ao comentar sobre as recentes inundações no RS, nesta sexta-feira a deputada Laura Sito (PT) afirmou que houve um “desmonte” sofrido pelas Defesas Civis do Estado nos últimos anos. A parlamentar citou uma pesquisa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de 2021, a qual apontou que 64% dos órgãos do gênero no território gaúcho sofrem com falta de recursos humanos e financeiros, bem como de equipamentos. A partir da informação, a parlamentar criticou o posicionamento do governo estadual em relação à questão, salientando que o espanto do governador Eduardo Leite frente aos impactos das chuvas no RS “não faz sentido”.

Sensor de glicemia

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia discute nesta segunda-feira em audiência pública a necessidade de inclusão do sensor de glicemia conhecido como FreeStyle Libre em pessoas com diabetes tipo 1 no protocolo estadual. O encontro, idealizado pelo deputado Valdeci Oliveira (PT), reunirá gestores públicos, profissionais da saúde e familiares de pacientes para dialogar sobre o equipamento, que fornece uma série de benefícios aos usuários, mas que possui um custo próximo a R$300 por quinzena. “Isso é fundamental, fornecer acesso ao sensor de forma gratuita junto ao sistema público de saúde, como acontece em outros estados brasileiros, é uma obrigação dos governos. E a principal demanda neste momento é justamente discutir o tema, a relevância e importância do protocolo praticado aqui no RS prever a oferta, principalmente porque também estamos falando de um grande contingente de crianças” aponta Valdeci.

Piso regional

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo discute na próxima quarta-feira os impactos do piso regional para a economia gaúcha. O debate, proposto pelo deputado Prof. Claudio Branchieri (Podemos), se centrará na importância da análise conjunta do fator entre as diferentes representações de classe. O encontro deve contar com lideranças sindicalistas e empresariais, além de integrantes do Executivo Estadual.

2023-09-09