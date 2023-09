Colunistas Presidente em exercício, Geraldo Alckmin vem trazer solidariedade ao RS

Por Flavio Pereira | 9 de setembro de 2023

Presidente em exercício, Geraldo Alkckmin promoveu reunião para alinhar medidas de apoio às áreas atingidas pelas enchentes no RS. (Foto: Divulgação VPR/Cadu Gomes)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), vem ao Estado neste domingo. A agenda é uma tentativa do Palácio do Planalto de reduzir as críticas de que o presidente Lula (PT) teria ignorado a situação do Estado após a passagem de um ciclone que já matou 41 pessoas. Está confirmada a visita do presidente em exercício Geraldo Alckmin a três cidades atingidas pela enchente: Lajeado, Arroio do Meio e Roca Sales.

Governador e prefeitos falam em plano de reconstrução

Já existe um esboço do plano para construir pontes e recuperar estradas destruídas após as tempestades da última semana. Ontem, após reunião em Bento Gonçalves com 23 prefeitos, o governador Eduardo Leite estimou que serão necessários num primeiro momento, cerca de R$ 100 milhões para investimento na malha rodoviária, dos quais cerca de R$ 15 milhões apenas para a construção da ponte que liga Nova Roma do Sul a Farroupilha, destruída após a cheia do Rio das Antas, na última segunda-feira (4).

Ceran e a lenda das hidrelétricas

Nos últimos dias, criou-se uma nova lenda: a de que o Complexo Energético Rio das Antas gerido pela Ceran pode eventualmente ter contribuído para as enchentes que atingiram a região ao abrir comportas. A Ceran (Complexo Energético do Rio das Antas) que está localizado no Rio das Antas no estado do Rio Grande do Sul e é composto por três UHEs (usinas hidrelétricas): Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho se solidarizou com a tragédia ocorrida no estado. Em nota, a empresa explica que tecnicamente as barragens não possuem comportas: “Infelizmente, as barragens não conseguem reduzir altas afluências e mitigar os impactos no entorno do rio, pois as barragens da Ceran possuem vertedouro do tipo soleira livre e tem a característica ‘a fio d’água’, ou seja, não têm capacidade de armazenamento e nem de regular o fluxo do rio.”

Foros da Comarcas de Lajeado e Encantado seguirão fechados até o dia 15

Atos assinados pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Giovanni Conti, autorizam a continuidade do fechamento dos Foros de Lajeado e Encantado, cidades sedes das respectivas Comarcas, até o dia 15. Os prédios estão sem energia elétrica, impossibilitando o acesso a serviços de informática e telefonia, transtornos decorrentes das fortes chuvas e enxurradas que castigaram vários municípios do Rio Grande do Sul esta semana. Também seguirão suspensos os prazos processuais.

Lula conseguiu rachar PP e Republicanos

Após confirmar os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Rep-Pernambuco) para os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, o presidente Lula conseguiu rachar as duas bancadas. No PP, a saída de Fufuca da liderança abrirá uma disputa entre os grupos de oposição e governista para a escolha do novo líder.

Covatti Filho reitera: PP é oposição a Lula

O deputado federal Covatti filho, presidente do PP gaúcho, reiterou que o partido é oposição ao governo, e vai se mobilizar para escolher um novo líder da bancada federal – são 49 deputados – alinhado com o bloco de oposição.

PP ainda deve ganhar o comando da Caixa Federal

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, decidiu afastar o deputado Fufuca das funções partidárias. O mesmo deve ocorrer com a ex-deputada Margarete Coelho caso se confirmem as especulações de que ela assumirá a presidência da Caixa.

Osmar Terra quer criar Frente para garantir Prerrogativas do Congresso

O Congresso poderá criar a Frente Parlamentar da Valorização das Prerrogativas Legais dos Parlamentares e Soberania Popular. O anúncio é do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) que está coletando assinaturas para criar a frente parlamentar. Terra anuncia o objetivo de defesa das prerrogativas constitucionais do Congresso, segundo ele “a todo momento atropeladas pelo Supremo Tribunal Federal”. O deputado reitera que “o poder para legislar é o Congresso Nacional, o STF é um órgão técnico”.

