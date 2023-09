Colunistas Solidariedade mobiliza voluntários para atendimento às vítimas das enchentes

Por Flavio Pereira | 8 de setembro de 2023

Onda de solidariedade leva profissionais da saúde até locais das enchentes. (Foto: Divulgação)

Voluntários do IMS (Instituto Moinhos Social), braço social do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, se deslocaram a Muçum na quinta-feira (7) para prestar auxílio de saúde às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Além de uma campanha de doação em dinheiro, o IMS mobilizou técnicos de enfermagem e enfermeiros voluntários para atuar na linha de frente no município.

“Desde o primeiro dia, o Instituto Moinhos Social se colocou à disposição do governo do Estado para o que fosse necessário, tanto com donativos como com recursos humanos e insumos de saúde. Muitos profissionais de saúde do município perderam familiares, tiveram suas casas destruídas e estavam tendo de trabalhar da mesma forma, mesmo exaustos e com todas as questões pessoais. Então, nossos enfermeiros estão substituindo o plantão desses profissionais”, relata Monique Pimentel, supervisora do Instituto Moinhos Social.

Além das vítimas das enchentes que chegam ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, os voluntários do Moinhos de Vento estão prestando atendimento a quem já estava internado, como os mais de 60 idosos da unidade geriátrica, grávidas e hipertensos. As equipes devem permanecer na cidade pelo menos até este sábado (9), com possibilidade de prorrogação da estada caso haja necessidade apontada pela Secretaria Estadual da Saúde.

“Esse é o nosso propósito: cuidar das pessoas. Normalmente, é dentro do nosso hospital, mas, hoje, levamos nossos profissionais até quem mais precisava e, assim, o faremos sempre que houver um chamado da sociedade”, garante Mohamed Parrini, CEO do Hospital.

O município de Muçum registra a maioria dos mais de 40 óbitos confirmados no RS em razão dos temporais. Essa é a maior tragédia natural em décadas no Estado.

